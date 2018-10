Red Dead Redemption 2 - Dataminer finden Hinweise auf eine mögliche VR-Umsetzung

Derzeit gibt es nicht nur Spekulationen rund um eine PC-Version zu Red Dead Redemption 2, auch eine Remaster-Fassung für PS5 und Xbox Two könnte sich in der Entwicklung befinden. Nun haben Dataminer außerdem Hinweise darauf gefunden, dass Rockstar an einem neuen VR-Titel werkelt.

Am vergangenen Wochenende haben Dataminer in den Daten der offiziellen Companion App zu Red Dead Redemption 2 mehrere Hinweise auf eine PC-Version gefunden. Derzeit ist der Westerntitel lediglich für PS4 und Xbox One erhältlich, weshalb Spieler auf eine entsprechende Umsetzung für ihren Rechner warten.

Red Dead Redemption 2 Leak: Rockstar Editor könnte bald erscheinen

Red Dead Redemption 2 VR?

Neben der Erwähnung einer PC-Fassung enthalten die Daten der Companion App allerdings auch mehrere Erwähnungen des Wortes "Oculus", was auf eine Art Virtual-Reality-Funktionalität hinweisen könnte. Bislang hat Rockstar bei seinen Spielen wie GTA 5 und Co. die VR-Option nicht unterstützt. Eine Ausnahme stellt L.A. Noire: The VR Case Files da, das im letzten Jahr für VR-Headsets veröffentlicht worden ist.

Innerhalb eines aktuellen Interviews hat zudem Joel Breton, Leiter der HTC Vive Studios, verraten, dass Rockstar derzeit an einem weiteren VR-Projekt arbeitet, das wieder in Zusammenarbeit mit den Vive Studios entsteht.

"Weißt du, sie sind noch nicht fertig", so Breton in dem Gespräch über die Entwicklung von VR-Spielen.

Die HTC Vive Studios waren in der Vergangenheit unter anderem für die VR-Adaption von L.A. Noire für HTC Vive und später für Oculus Rift zuständig.

Wir können also gespannt sein, ob uns in Zukunft tatsächlich ein Red Dead Redemption 2 VR oder gar ein GTA 6 VR erwartet. Möglicherweise handelt es sich dabei aber auch um einen völlig anderen Titel, den ihr mit Hilfe eures VR-Headsets auf eine gänzlich andere Art und Weise erleben könnt.

Wir verraten euch in unserem umfangreichen Testbericht, weshalb der Westerntitel von Rockstar ein absoluter Pflichtkauf ist.

Red Dead Redemption 2 Outlaws bis zum Ende!