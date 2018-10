Red Dead Redemption 2 - Companion App, Day-One-Update und Embargo-Zeiten

Rockstar Games hat auf der offiziellen Webseite neue Details zu dem Start von Red Dead Redemption 2 und Red Dead Online bekannt gegeben. Unter anderem wird es eine Companion App für iOS und Android sowie einen Day-One-Patch für PS4 und Xbox One geben.

Wenige Tage vor dem offiziellen Launch von Red Dead Redemption 2 hat Rockstar zahlreiche neue Details zum Start bekannt gegeben. Am kommenden Freitag, den 26. Oktober 2018 erscheint der Westerntitel für PS4 und Xbox One. Dabei wird die Download-Größe mit knapp 107 Gigabyte auf der Xbox One beziehungsweise rund 99 GB auf der PlayStation 4 nicht unbedingt klein ausfallen. Ihr solltet euch also lieber schon im Vorfeld Gedanken machen, ob der aktuelle Festplattenspeicher eurer Konsole ausreicht.

Companion App für iOS und Android

Pünktlich zum Launch wird es eine offizielle Companion App zu Red Dead Redemption 2 für iOS und Android geben. Diese wird verfügbar sein, sobald das Spiel am Freitag veröffentlicht worden ist, und neben der Weltkarte außerdem einen digitalen Spielebegleiter enthalten.

Ebenfalls zum Release wird ein Day-One-Update für PS4 und Xbox One bereitstehen. Dieses enthält eine Reihe von Änderungen und Fehlerkorrekturen. Rockstar empfiehlt für das bestmögliche Spielerlebnis dieses Update vor dem Start von Red Dead Redemption 2 unbedingt herunterzuladen.

Das ist der offizielle Embargo-Termin

Das Embargo zu Red Dead Redemption 2 endet am 25. Oktober um 13:01 unserer Zeit. Ab diesem Termin dürfen Reviews zu dem Spiel veröffentlicht werden. Außerdem können Streams und Videos zu dem Westerntitel online gehen.

Automatische Updates für PS4 und Xbox One aktivieren

Sollte eure Konsole nicht so eingerichtet sein, dass automatisch die neuesten Updates heruntergeladen werden, sobald diese verfügbar sind, hat Rockstar eine einfache Anleitung für euch zusammengestellt:

Solltet ihr Red Dead Redemption 2 vorbestellt haben, könnt ihr den Titel bereits seit vergangenen Freitag via Preload über den PlayStation Store oder den Xbox Store herunterladen. Gespielt werden kann allerdings trotzdem erst ab kommenden Freitag.

Red Dead Online

Red Dead Online wird erst im November in Form einer Beta zur Verfügung stehen und euch eine entsprechende Online-Erfahrung bieten, die vor dem Hintergrund der riesigen Welt von Red Dead Redemption 2 stattfindet. Wie Rockstar schreibt:

"Wie bei den meisten Online-Erlebnissen dieser Größenordnung wird es beim Start unweigerlich einige Turbulenzen geben. Wir wollen gemeinsam mit der Community Ideen erarbeiten, Probleme beheben und Red Dead Online zu einer spaßigen Erfahrung entwickeln"

Der Zugriff auf Red Dead Online wird für alle Nutzer und Besitzer des Hauptspiels kostenlos sein. Online könnt ihr alleine oder gemeinsam mit Freunden die riesige Spielwelt erkunden. Weitere Infos zu Red Dead Online sollen in den kommenden Wochen folgen.

Solltet ihr Probleme mit Red Dead Redemption 2 oder dem Online-Modus während des Spielens haben, wird euch die Rockstar Games Support-Webseite zur Verfügung stehen.