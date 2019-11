Red Dead Redemption 2 - Cheats und Codes in RDR 2 für PS4, Xbox One und PC benutzen

Wer sich das Leben einfacher gestalten möchte, der wird auch in „Red Dead Redemption 2“ Cheat-Codes nutzen können. Wir haben für euch eine Liste auf Deutsch mit allen Cheats zu „Red Dead 2“ für PS4, Xbox One und PC zusammengestellt.

Anders als in früheren Spielen von Rockstar Games, müsst ihr in Red Dead Redemption 2 beim Einsatz von Cheats keine Codes über komplizierte Tastenkombinationen aktivieren. Stattdessen könnt ihr Wörter und Sätze in der Spielwelt auffinden, sodass die Cheats deutlich schwerer zu finden sind.

Die folgende Liste richtet sich an die aktuell verfügbaren Versionen des Western-Titels für PS4, Xbox One und PC. Insgesamt gibt es in „Red Dead Redemption 2“ 37 Cheatcodes. Diese erleichtern euch das Leben in vielerlei Hinsicht, füllen beispielsweise die Gesundheit von Protagonist Arthur Morgan komplett auf oder geben euch unbegrenzt Munition.

Wichtig: Durch das Aktivieren von Cheats blockiert ihr das weitere Freischalten der Trophäen und Erfolge von „Red Dead Redemption 2“. Außerdem könnt ihr den Spielfortschritt nicht mehr speichern! Deshalb empfehlen wir euch einen manuellen Spielstand anzulegen, auf dem ihr Cheats verwenden könnt.

So aktiviert ihr in RDR 2 Cheats auf PC

Um in „Red Dead Redemption 2“ Cheats eingeben zu können, müsst ihr folgendes tun:

Pausiert das Spiel. Begebt euch zu den Einstellungen. Drückt nun die linke Shift-Taste. Ihr befindet euch nun im Cheat-Menü. Gebt einen der Codes unten ein.

So aktiviert ihr in RDR 2 Cheats auf PS4 und Xbox One

Um in „Red Dead Redemption 2“ Cheats eingeben zu können, müsst ihr folgendes tun:

Pausiert das Spiel. Begebt euch zu den Einstellungen. Drückt nun „Dreieck“ auf der PS4 beziehungsweise „Y“ auf der Xbox One. Ihr befindet euch nun im Cheat-Menü. Gebt einen der Codes unten ein.

Habt ihr einen Cheatcode eingegeben, bekommt ihr eine Bestätigungsnachricht angezeigt, in der die Aktivierung des Cheats dargestellt wird. Speichert ihr anschließend das Spiel, wird der Cheat im Menü gespeichert und ihr müsst ihn nicht erneut eingeben. Im Cheat-Menü könnt ihr jederzeit wählen, ob die Cheats aktuell aktiviert sein sollen oder nicht.

Manche Cheats benötigen gewisse Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, um sie zu aktivieren.

Red Dead Redemption 2-Cheats: Alle Codes als Liste

Die Liste ist noch unvollständig und wird stetig erweitert!

Munition, Waffen und Geld

Unendlich Munition

Code: Abundance is the dullest desire

Beschreibung: Gewährt euch unendlich Munition

Voraussetzung: Zeitung New Hanover Gazetto No. 27 im Inventar benötigt, erhältlich in der Stadt Valentine in Kapitel 1

Leichte Waffen

Code: A simple life, a beautiful death

Beschreibung: Schaltet diverse einfache Waffen frei

Voraussetzung: Keine

Schwere Waffen

Code: Greed is American Virtue

Beschreibung: Schaltet die Pump-Action Shotgun, Bolt Action Rifle, Mauser Pistol und Semi-Automatic Pistol in eurem Inventar frei

Voraussetzung: Ihr müsst nach der Mission Advertising, the New American Art aus Kapitel 3 eine Zeitung kaufen

Stealth Waffen

Code: Death is silence

Beschreibung: Schaltet Waffen für den lautlosen Angriff frei, zum Beispiel die Machete

Voraussetzung: Keine

Revolver-Waffen

Code: History is written by fools

Beschreibung: Schaltet diverse Revolver frei

Voraussetzung: Keine

Geld

Code: Greed is now a virtue

Beschreibung: Gewährt euch $500

Voraussetzung: Keine

Leben, Ausdauer und Dead-Eye

Unendlich Ausdauer

Leben, Ausdauer und Dead-Eye-Leiste komplett auffüllen

Code: You flourish before you die

Beschreibung: Maximiert das Versorgungslevel und schaltet alle Hauptbuch-Upgrades frei

Voraussetzung: Keine

Unbegrenztes Dead-Eye

Code: Be greedy only for foresight

Beschreibung: Ihr erhaltet unbegrenztes Dead Eye.

Voraussetzung: Keine

Leben, Ausdauer und Dead-Eye-Leiste verstärken

Code: You Seek More Than The World Offers

Beschreibung: Füllt eure Leben, Ausdauer und Dead Eye-Leiste voll auf und verstärkt sie

Voraussetzung: Ihr müsst nach der Mission The King's Son aus Kapitel 6 eine Zeitung kaufen

Leben, Ausdauer und Dead-Eye-Leiste erhöhen

Code: Seek all the bounty of this place

Beschreibung: Erhöht eure Leben, Ausdauer und Dead Eye-Leiste

Voraussetzung: Keine

Dead-Eye-Stufe 1

Code: Guide me better

Beschreibung: Schaltet Dead-Eye-Stufe 1 frei. Ziele werden automatisch markiert.

Voraussetzung: Keine

Dead Eye auf Level 2

Code: Make me better

Beschreibung: Euer Dead-Eye-Level wird auf Stufe 23 gebracht (ihr könnt nach einem abgegebenen Schuss im Dead-Eye-Modus verbleiben)

Voraussetzung: Keine

Dead Eye auf Level 3

Code: I shall be better

Beschreibung: Euer Dead-Eye-Level wird auf Stufe 3 gebracht (ihr könnt nach einem abgegebenen Schuss im Dead-Eye-Modus verbleiben)

Voraussetzung: Keine

Dead Eye auf Level 4

Code: I still seek more

Beschreibung: Euer Dead-Eye-Level wird auf Stufe 4 gebracht (ihr könnt nach einem abgegebenen Schuss im Dead-Eye-Modus verbleiben)

Voraussetzung: Keine

Dead Eye auf Level 5

Code: I seek and I find

Beschreibung: Euer Dead-Eye-Level wird auf Stufe 5 gebracht (lebenswichtige Organe und Schwachstellen werden dargestellt)

Voraussetzung: Keine

Pferde und Kutschen

Reichweite zum Rufen des Pferdes erhöhen

Code: Better than my dog

Beschreibung: Ihr könnt euer Pferd aus jeder Distanz herbeirufen

Voraussetzung: Keine

Bindung zu allen Pferden erhöhen

Code: My kingdom is a horse

Beschreibung: Erhöht die Bindung zu sämtlichen Pferden, die euch gehören

Voraussetzung: Keine

Rennpferd spawnen

Code: Run! Run! Run!

Beschreibung: Ein Rennpferd wird gespawnt

Voraussetzung: Keine

Kriegspferd spawnen

Code: You are a beast built for war

Beschreibung: Ein Kriegspferd wird gespawnt

Voraussetzung: Bislang unbekannte Zeitung benötigt

Araber-Pferd spawnen

Code: You want more than you have

Beschreibung: Ein arabisches Pferd wird gespawnt

Voraussetzung: Keine

Zufälliges Pferd spawnen

Code: You want something new

Beschreibung: Ein zufälliges Pferd wird gespawnt

Voraussetzung: Keine

Pferdewagon spawnen

Code: Keep your dreams simple

Beschreibung: Ein Wagon mit einem Pferd wird gespawnt

Voraussetzung: Keine

Zirkuswagon spawnen

Code: Would you be happier as a clown?

Beschreibung: Ein Zirkuswagon wird gespawnt

Voraussetzung: Bislang unbekannte Zeitung benötigt

Postkutsche spawnen

Code: The best of the old ways

Beschreibung: Eine Postkutsche wird gespawnt

Voraussetzung: Keine

Ausdauer für euch und euer Pferd

Code: The lucky be strong evermore

Beschreibung: Ihr und euer Pferd erhaltet unbegrenzte Ausdauer

Voraussetzung: Ihr müsst nach Kapitel 5 eine Zeitung kaufen

Pferdewagen

Code: keep your dreams light

Beschreibung: Spawn einen Pferdewagen vor euch

Voraussetzung: Keine

Kopfgeld und Ehe

Niedrige Ehre

Code: You revel in your disgrace, I see

Beschreibung: Eure Ehre wird gesenkt

Voraussetzung: Keine

Hohe Ehre

Code: Virtue Unearned is not virtue

Beschreibung: Eure Ehre wird erhöht

Voraussetzung: Ihr müsst nach der Mission Urban Pleasures aus Kapitel 4 eine Zeitung kaufen

Ehre zurücksetzen

Code: Balance. All is balance

Beschreibung: Eure Ehre wird auf den neutralen Stand zurückgesetzt

Voraussetzung: Keine

Gesucht-Level senken

Code: You want punishment

Beschreibung: Euer Gesucht-Level wird gesenkt

Voraussetzung: Keine

Gesucht-Level erhöhen

Code: You want freedom

Beschreibung: Euer Gesucht-Level wird erhöht

Voraussetzung: Keine

Kopfgeld verschwinden lassen

Code: you want everyone to go away

Beschreibung: Lässt den Gesucht-Status und alle Kopfgelder in jeder Region und Stadt verschwinden.

Voraussetzung: Keine

Sonstige Cheats

Nebel des Krieges

Code: You Long for Sight but See Nothing

Beschreibung: Deckt die gesamte Karte auf

Voraussetzung: Ihr müsst nach der Mission Blood Feuds, Acient and Modern aus Kapitel 3 eine Zeitung kaufen

Betrunken sein

Code: A fool on command

Beschreibung: Ihr seid direkt betrunken

Voraussetzung: Keine

Alle Outfits

Code: Vanity. All is vanity

Beschreibung: Schaltet alle Outfits für Arthur frei

Voraussetzung: Keine

Alle Rezepte

Code: Eat of Knowledge

Beschreibung: Schaltet alle zu erlenenden Rezepte frei

Voraussetzung: Keine

Alle Camp-Upgrades

Code: Share

Beschreibung: Schaltet alle zu erlenenden Rezepte frei

Voraussetzung: Keine

Zeitungen, um neue Cheats freizuschalten

Durch das Kaufen von Zeitungen im Spiel könnt ihr neue Cheats freischalten. Neue Ausgaben werden an bestimmten Punkten der Handlung von „Red Dead Redemption 2“ veröffentlicht. Insgesamt gibt es im Spiel drei verschiedene Zeitungen in sechs Städten zu erwerben:

Blackwater Ledger: In Blackwater und Strawberry

In Blackwater und Strawberry New Hanover Gazette: In Annesburg und Valentine

In Annesburg und Valentine Saint Denis Times: In Saint Denis und Rhodes

