Red Dead Redemption 2 - Cheats und Codes in RDR 2 auf Deutsch

Wer sich das Leben einfacher machen möchte, der wird auch in Red Dead Redemption 2 Cheat-Codes nutzen. Doch wo findet ihr sie und wie setzt ihr sie ein? Wir haben eine Liste mit allen Cheats in RDR 2 für PS4 und Xbox One.

Anders als in früheren Spielen von Rockstar Games, müsst ihr in Red Dead Redemption 2 beim Einsatz von Cheats keine Codes über komplizierte Tastenkombinationen aktivieren. Stattdessen müsst ihr Wörter und Sätze in der Spielwelt auffinden, sodass die Cheats deutlich schwerer zu finden sind.

Die folgende Liste richtet sich an die aktuell verfügbaren RDR 2-Versionen für PS4 und Xbox One. Insgesamt gibt es 30 Cheatcodes in Red Dead Redemption 2, von denen viele noch nicht entdeckt worden sind. Sie erleichtern euch das Leben in vielerlei Hinsicht, füllen beispielsweise euer Leben komplett auf oder geben euch unbegrenzt Munition, blockieren dafür aber auch den Erhalt von Achievements.

So aktiviert ihr RDR 2 Cheats

Um in Red Dead Redemption 2 Cheats eingeben zu können, müsst ihr folgendes tun:

Pausiert das Spiel. Begebt euch zu den Einstellungen. Drückt nun DREIECK auf der PS4 beziehungsweise Y auf der Xbox One. Ihr befindet euch nun im Cheat-Menü. Gebt nun einen der Codes unten ein.

Habt ihr einen Code eingegeben, bekommt ihr eine Bestätigungsnachricht angezeigt, in der die Aktivierung des Cheats dargestellt wird. Speichert ihr anschließend das Spiel, wird der Cheat im Menü gespeichert und ihr müsst ihn nicht erneut eingeben. Im Cheat-Menü könnt ihr jederzeit wählen, ob die Cheats aktuell aktiviert sein sollen oder nicht.

Manche Cheats benötigen gewisse Voraussetzungen, die ihr erfüllen müsst, um sie zu aktivieren.

Red Dead Redemption 2 Cheats: Alle Codes als Liste

Die Liste ist noch unvollständig und wird stetig erweitert!

Unendlich Munition

Code: Abundance is the dullest desire

Beschreibung: Gewährt euch unendlich Munition

Voraussetzung: Zeitung New Hanover Gazetto No. 27 im Inventar benötigt, erhältlich in der Stadt Valentine in Kapitel 1

Schwere Waffen

Code: Greed is American Virtue

Beschreibung: Schaltet die Pump-Action Shotgun, Bolt Action Rifle, Mauser Pistol und Semi-Automatic Pistol in eurem Inventar frei

Voraussetzung: Ihr müsst nach der Mission Advertising, the New American Art aus Kapitel 3 eine Zeitung kaufen

Nebel des Krieges

Code: You Long for Sight but See Nothing

Beschreibung: Deckt die gesamte Karte auf

Voraussetzung: Ihr müsst nach der Mission Blood Feuds, Acient and Modern aus Kapitel 3 eine Zeitung kaufen

Leben, Ausdauer und Dead-Eye-Leiste komplett auffüllen

Code: You flourish before you die

Beschreibung: Füllt eure Leben, Ausdauer sowie die Dead-Eye-Leiste komplett auf

Voraussetzung: Keine

Leben, Ausdauer und Dead-Eye-Leiste verstärken

Code: You Seek More Than The World Offers

Beschreibung: Füllt eure Leben, Ausdauer und Dead Eye-Leiste voll auf und verstärkt sie

Voraussetzung: Bislang unbekannte Zeitung benötigt

Dead Eye auf Level 3

Code: I shall be better

Beschreibung: Euer Dead-Eye-Level wird auf Stufe 3 gebracht (ihr könnt nach einem abgegebenen Schuss im Dead-Eye-Modus verbleiben)

Voraussetzung: Keine

Dead Eye auf Level 5

Code: I seek and I find

Beschreibung: Euer Dead-Eye-Level wird auf Stufe 5 gebracht (lebenswichtige Organe und Schwachstellen werden dargestellt)

Voraussetzung: Keine

Reichweite zum Rufen des Pferdes erhöhen

Code: Better than my dog

Beschreibung: Ihr könnt euer Pferd aus jeder Distanz herbeirufen

Voraussetzung: Keine

Rennpferd spawnen

Code: Run! Run! Run!

Beschreibung: Ein Rennpferd wird gespawnt

Voraussetzung: Keine

Kriegspferd spawnen

Code: You are a beast built for war

Beschreibung: Ein Kriegspferd wird gespawnt

Voraussetzung: Bislang unbekannte Zeitung benötigt

Pferdewagon spawnen

Code: Keep your dreams simple

Beschreibung: Ein Wagon mit einem Pferd wird gespawnt

Voraussetzung: Keine

Zirkuswagon spawnen

Code: Would you be happier as a clown?

Beschreibung: Ein Zirkuswagon wird gespawnt

Voraussetzung: Bislang unbekannte Zeitung benötigt

Hohe Ehre

Code: Virtue Unearned is not virtue

Beschreibung: Eure Ehre wird erhöht

Voraussetzung: Ihr müsst nach der Mission Urban Pleasures aus Kapitel 4 eine Zeitung kaufen

Betrunken sein

Code: A fool on command

Beschreibung: Ihr seid direkt betrunken

Voraussetzung: Keine

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.