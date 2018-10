Red Dead Redemption 2 - Bestes Entertainment-Startwochenende aller Zeiten

Rockstars Westerntitel sorgte bereits kurz nach dem Release für erste Rekorde und wird sicherlich auch in der nächsten Zeit für beeindruckende Zahlen und Statistiken sorgen.

Rockstar hat innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gegeben, dass Red Dead Redemption 2 bislang weltweit über 725 Millionen US-Dollar Umsatz generiert hat und den Verantwortlichen somit das bisher beste Startwochenende in der Geschichte des Entertainments gelungen ist.

Diese Summe konnte der Westerntitel innerhalb von nur drei Tagen erreichen. Damit muss sich Red Dead Redemption 2 lediglich dem hauseigenen Open-World-Titel GTA 5 geschlagen geben, das damals in nur drei Tagen für einen Umsatz in Höhe von einer Milliarde Dollar gesorgt hat.

Weiterhin ist das Spiel der am häufigsten vorbestellte Vollpreistitel aller Zeiten, das am Erstverkaufstag am häufigsten verkaufte Spiel sowie das in den ersten Verkaufstagen am häufigsten verkaufte Spiel im PlayStation Network.

Alle Infos, News und Artikel zu Red Dead Redemption 2 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

Red Dead Redemption 2 Outlaws bis zum Ende!