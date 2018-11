Red Dead Redemption 2 - 15 lustige Glitches, die ihr gesehen haben müsst

Kein Spiel ist perfekt. Selbst ein Read Dead Redemption 2 steckt voller lustiger Glitches. Hier sind 15 lustige Momente, die ihr gesehen haben müsst.

Das Leben als Cowboy ist nicht immer einfach, wie Arthur und seine Gang-Kollegen in Red Dead Redemption 2 feststellen müssen. Doch es gibt auch schöne Momente.

Ausgedehnte Reittouren in der Prärie oder Saufgelage mit Freunden zum Beispiel. Oder ein Besuch in Mexiko und ein gegrilltes Pferd – na gut, letzteres vielleicht eher nicht. In einem neuen Video stellen euch die Kollegen von Gamingbolt 15 lustige Glitches und Momente vor, die ihr gesehen haben müsst.

Red Dead Redemption 2 Lässt den Vorgänger im Staub stehen

Von fliegenden Kutschen und unsichtbaren Boxern

Red Dead Redemption 2 ist zweifelsohne ein gelungenes Spiel. Doch selbst ein so ausgefeilter Titel ist nicht vor lustigen Glitches sicher. Das unten stehende Video zeigt euch 15 aberwitzige Momente aus dem Spiel.

Natürlich nehmen darin auch die Pferde eine zentrale Rolle ein. Diese versuchen sich gerne mal als Stuntman, spielen im tiefen Schnee oder drehen vor lauter Freude über ihre bevorstehende Zähmung einfach ihre Runden. Seht ihr das, ihr getreuen Rösser aus Skyrim? Oder du, Plötze? So sieht ein glückliches Pferdeleben aus!

Red Dead Redemption 2 Wo zur Hölle ist eigentlich Gavin?

Dann wären da ja noch die sich selbst vervielfältigenden Lampen und die unsichtbaren Boxer. Ziemlich lustig anzusehen. Doch Vorsicht: Das folgende Video könnte einige Spoiler enthalten.