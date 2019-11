Red Dead Online - Wöchentliche Kopfgeldjagd, Geschenke für PC-Spieler und neue Emotes

Die Woche startet wie gewohnt mit einer neuen legendären Kopfgeldjagd in „Red Dead Online“. Außerdem gibt es Geschenke für alle Spieler, die sich bis zum 11. November in den Online-Titel einloggen – auch für PC-Spieler!

Die Zeit ist mal wieder reif für einen neue legendäre Kopfgeldjagd in Red Dead Online. Wie Rockstar Games mitgeteilt hat, besteht die wöchentliche Kopfgeldjagd darin, Etta Doyle hinter Schloss und Riegel zu bringen. Madame La Perle, so der andere Name der Gesuchten, und ihre Bande verbitterter Frauen überfallen bereits seit längerer Zeit Kutschen und Züge.

Der Geschädigte ist dabei meistens Leviticus Cornwall, der es jedoch langsam leid ist, ständig um seine Fracht erleichtert zu werden. Doyle und ihre Bande gelten als extrem gefährlich, trotzdem muss die Zielperson lebendig gefasst werden. Zu erkennen ist sie an einer Narbe auf ihrer rechten Wange, die sie sich bei einem Messerkampf zugezogen hat – und an der Tatsache, dass sie Männerkleidung trägt. Aber sie wird wahrscheinlich ihr Gesicht hinter einer Maske verstecken, um ihre wahre Identität zu verbergen.

Red Dead Redemption 2 Preis, Uhrzeit und mehr zum heutigen Release-Start der PC-Version

Begebt euch einfach zur nächstgelegenen Steckbrieftafel, um den Auftrag anzunehmen. Nach erfolreichem Abschluss der Mission könnt ihr diese mit einem höheren Schwierigkeitsgrad erneut angehen. Solltet ihr „Red Dead Online“ am heutigen Dienstag zum ersten Mal auf dem PC spielen, erhaltet ihr die Kopfgeldlizenz kostenlos, wennn ihr euer Social-Club-Konto mit Twitch Prim verbindet.

Geschenke für alle Spieler

Wenn ihr euch bis zum 11. November in „Red Dead Online“ einloggt, erhaltet ihr ein Geschenk in Höhe von 100 RDO$ und eine kostenlose Schatzkarte, egal, auf welcher Plattform gespielt wird. Die Schatzkarte kann bei jeder Postmeisterei abgeholt oder in der Lagertruhe gefunden werden. Alle Geschenke werden innerhalb von 24 Stunden nach dem Spielen von Red Dead Online bereitgestellt.

Und ab morgen können ambitionierte Sammler, die die Spielwelt nach den Sammlerstücken der wöchentlichen Sammlung durchforsten, die aus dem Ass der Kelche, dem Ass der Stäbe und Absinth besteht, die Wahrsager-Sammlung zu Geld machen, indem sie entweder Madam Nazar besuchen oder sie von einer Postmeisterei aus zu ihr schicken. Um mehr über die Sammler-Spezialrolle und die anderen Tätigkeiten im Grenzland zu erfahren, besucht die offizielle Website zu Red Dead Online.

Für Leute, die sich im Grenzland gerne durch Gesten ausdrücken, ist jetzt im Katalog von Wheeler, Rawson & Co. eine Reihe neuer Emotes erhältlich. Grüßt unterwegs andere Reisende mit Sanftes Winken oder bringt eure Bewunderung für ihr Tun mit Applaus zum Ausdruck. Alternativ könnt ihr Trotteln, die euch ärgern, den Daumen runter zeigen oder Klappe halten benutzen, um eurem Trupp zu signalisieren, dass ihr leise und unauffällig vorgehen wollt.

Red Dead Redemption 2 Die wichtigsten Tipps und Tricks rund um Red Dead 2

Wöchentliche Boni und Vorteile

Als Mitglied des Wheeler, Rawson & Co.-Clubs mit einem Club-Rang von 50 erhaltet ihr in dieser Woche das Emote Sanftes Winken kostenlos. Das geschenkte Emote wird innerhalb von 36 Stunden, nachdem ihr Club-Rang 50 erreicht habt, in der Gruß-Sektion des Emote-Menüs verfügbar sein.

PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten innerhalb von 24 Stunden nach dem Spielen von Red Dead Online die Karten Bube der Münzen, Ritter der Münzen, Königin der Münzen und König der Münzen – komplett kostenlos, um sie entweder einzeln oder als Teil einer lukrativen Sammlung an Madam Nazar zu verkaufen.