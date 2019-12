Red Dead Online - Der Winter kehrt für Silvester zurück: Der Wilde Westen ist erneut in Schnee getaucht

In der kommenden Festtagszeit finden Spieler von „Red Dead Online“ ein verschneites Grenzland vor. Zudem zeigt sich Rockstar besonders spendabel und belohnt alle Spieler mit zahlreichen Geschenken. Obendrein könnt ihr euch in festlichen Versionen mehrerer Showdown-Modi messen.

Update vom 31. Dezember 2019:

Passend zu Silvester hält in Red Dead Online der Winter erneut Einzug. Am 25. Dezember war der Schnee bereits wieder getaut und die Freude am weißen Gestöber somit ausgesprochen kurz: Nun ist der Winter jedoch zurück und lässt euch mit eurem Charakter die Welt des Online-Modus von „Red Dead Redemption 2“ in verschneiter Optik erkunden.

Wie lange der Schnee bleibt, ist unklar, genießt also am besten jede einzelne Schneeflocke, solange sie währt.

© Rockstar Games

Originalmeldung vom 19. Dezember 2019:

In Red Dead Online – dem Online-Modus von Red Dead Redemption 2 – beginnt die Festtagszeit. In den nächsten Wochen begrüßt euch ein winterliches Wetter im Wilden Westen und als Geschenke gibt es festliche Showdown-Modi, Dekorationen in eurem Lager sowie der Schwarzbrennerei und noch weitere Extras.

Schneefall angekündigt

Ab morgen rieselt der Schnee im Grenzland. Dann breitet sich eine Schneedecke in der Spielwelt aus. Nehmt euch aber vor heftigeren Schneefällen in Acht. Vielleicht sucht ihr euch ja dann Schutz in einem Saloon, wo die Klavierspieler festliche Lieder anstimmen.

© Rockstar Games

Festliche Showdown-Varianten

Über die Festtage werden verschneite Versionen mehrerer Showdown-Modi geboten. So könnt ihr euch bis zum 6. Januar 2020 in Spoils of War, Up in Smoke und Overrun mit anderen Spielern messen. Exklusiv für PS4-Spieler gibt es außerdem noch festliche Varianten von Gun Rush, Make it Count und Last Stand.

Geschenke für alle Outlaws

Vom 23. bis zum 25. Dezember erhalten alle Spieler ein besonderes Geschenk. Nämlich eine Kiste mit den folgenden Gegenständen:

Die Krampus-Variante der doppelläufigen Flinte

30x Flinten-Brandschrot

100 Flintengeschosse

10x Großwildfleisch mit Thymian

10x fettes Vogelfleisch mit Ackerminze

20 Karotten

20x gemischte Kekse

50 Süßigkeiten

10 gute Brandys

10 Spezial-Wundertonika

20 hochexplosive Brandsätze

2x Bachpflaumen

2x Agarita

Erhaltet in diesem Zeitraum außerdem 50 % Rabatt auf eine Flinte oder einen Mantel im Bereich „Vorteile“ im Pausemenü.

Das waren aber noch nicht alle Geschenke. Wer sich bis zum 6. Januar einloggt, bekommt noch diese Extras obendrauf (diese Aktion gilt seit dem 13. Dezember):

3000 Club-XP

200 RDO$ für den Start einer neuen Rolle

1 Ladung Vorräte (für Händler)

1 Waffenkomponente nach Wahl

1 Schatzkarte

1x Maische nachfüllen (für Schwarzbrenner)

30 % Rabatt auf einen Stall-Stellplatz

Wer sich vom 31. Dezember bis zum 6. Januar einloggt und spielt, wird zudem mit folgenden Geschenken überrascht:

1000 XP als Belohnung für jede der vier Spezialrollen (Schwarzbrenner, Kopfgeldjäger, Händler und Sammler)

Rabatte

Bis zum 06. Januar gibt es folgende Rabatte:

Schlachttisch ist 5 Goldbarren günstiger

25 % Rabatt auf mittelgroßen Lieferwagen, Kopfgeldjägervariante des Schofield-Revolvers und Sammlervariante des Lancaster-Repetiergewehrs

Boni für Sammler

Vom 24. bis zum 30. Dezember werdet ihr besonders gut belohnt, wenn ihr die Festmahl-Sammlung bei Madam Nazar abgebt. Zur Sammlung gehören folgende Gegenstände:

Ein Gänse-Ei

Cognac

fettes Vogelfleisch mit Thymian

In der Woche darauf (vom 31. Dezember bis 6. Januar) solltet ihr die Neujahr-Sammlung beschaffen. Dazu sind folgende Dinge nötig:

Ass der Stäbe

Scotch Whiskey

Platin-Taschenuhr

Geschenke für Twitch Prime-Mitglieder

Für alle Spieler, die ihr Social-Club-Konto mit Twitch Prime verknüpft haben, gibt es als Geschenk die Sammlertasche und die „Poliertes Kupfer“-Verbesserung für ihre Destille.