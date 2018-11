Red Dead Online - Termine für den Online-Modus bekannt

Rockstar hat gegenüber der Webseite The Verge offenbar die offiziellen Termine für den Start von Red Dead Online bekannt gegeben. Überraschend werden zu Beginn nicht direkt alle Spieler in die offene Spielwelt gelassen. Wir erklären euch, welche Voraussetzungen es beim Start der Beta gibt.

Rockstar hat gegenüber der Webseite The Verge endlich die Katze aus dem Sack gelassen und den Start von Red Dead Online bekannt gegeben.

Der Start der Beta wird demnach gestaffelt stattfinden. Dies bedeutet, dass die ersten Spieler ab dem morgigen Dienstag, den 27. November 2018 die offene Online-Welt von Red Dead Redemption 2 erkunden dürfen. Der frühere Start ist allen Spielern vorbehalten, die über eine Ultimate-Edition von Red Dead 2 verfügen.

Am kommenden Mittwoch, den 28. November 2018 dürfen alle Spieler dazustoßen, die den Titel am Release-Tag, den 26. Oktober 2018 gespielt haben. Solltet ihr am Release-Wochenende gespielt haben, dann könnt ihr am 29. November loslegen. Am Freitag dürfen schließlich alle Spieler an der Open Beta von Red Dead Online teilnehmen.

Zeitplan für Red Dead Online

Dienstag, der 27. November 2018: Start für Besitzer der Ultimate-Edition

Start für Besitzer der Ultimate-Edition Mittwoch, der 28. November 2018: Start für Release-Spieler (26.10)

Start für Release-Spieler (26.10) Donnerstag, der 29. November 2018: Start für Release-Wochenende-Spieler (zwischen 26.10. und 29.10.)

Start für Release-Wochenende-Spieler (zwischen 26.10. und 29.10.) Freitag, der 30. November 2018: Start für alle Spieler

Wichtig zu wissen ist, dass es sich dabei noch um eine Beta-Version von Red Dead Online handelt und in den kommenden Tagen kein voller Release erfolgt. Das bedeutet unter anderem, dass noch nicht sämtliche Inhalte im Multiplayer vorhanden sein werden.

Rockstar Games selber beschreibt Red Dead Online wie folgt:

"Mit dem Gameplay von Red Dead Redemption 2 verwandelt Red Dead Online die riesigen und detaillierten Landschaften, Städte und Lebensräume von Red Dead Redemption 2 in eine neue, lebendige Online-Welt, die von mehreren Spielern gemeinsam genutzt werden kann."

Außerdem heißt es, dass ihr euren Charakter im Spiel, ähnlich wie bei GTA Online, individuell an euren Spielstil anpassen könnt. In der riesigen Spielwelt könnt ihr gemeinsam mit bis zu sieben Spielern reiten, gegnerische Banden angreifen, Jagen, Fischen oder anderen Aktiviäten nachgehen.

