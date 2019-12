Red Dead Online - So findet ihr den exklusiven Lowrys Revolver

Habt ihr in „GTA Online“ bereits den Navy Revolver freigeschaltet, könnt ihr euch auch in „Red Dead Online“ eine exklusive Waffe sichern. Wir erklären euch, was ihr dafür machen müsst.

Vor Kurzem hat Rockstar das Moonshiners-Update zu Red Dead Online veröffentlicht, das eine Schwarzbrennerei und weiteren Content im Gepäck hat. Außerdem könnt ihr dadurch in der Spielwelt des Westerntitels den exklusiven Lowrys Revolver finden. Dabei handelt es sich um eine exklusive, benutzerdefinierte Variante des Navy Revolvers mit Blutspuren und Kratzgravuren.

Der neue Revolver von Lowry hat die besten Statistiken aller Revolver in „Red Dead Redemption 2“ und ist damit der beste Revolver im Spiel. Bevor ihr diese Waffe aber in euren Händen halten könnt, müsst ihr erst einmal den Navy Revolver in „GTA Online“ freischalten.

Folgt den Hinweisen in „GTA Online“

Erlangt 50 Kills in „GTA Online“

Wie ihr das genau macht, haben wir euch hier Schritt für Schritt erklärt:

GTA 5 Guide: So sichert ihr euch in GTA Online den Navy Revolver vom Schlitzer

Wo finde ich den Lowrys Revolver?

Der begehrte Revolver befindet sich im Versteck des Serienkillers Lowry Junior, den ihr bereits aus der Mission „American Dreams“ aus Red Dead 2 kennt.

Ausgehend von dem kleinen Ort Valentine reitet ihr Richtung Westen aus der Stadt heraus. Ihr sucht nach einer zerstörten Hütte namens Lucky's Cabine, die sich unter dem Buchstaben A des Schriftzugs „Valentine“ in einem kleinen Wäldchen befindet.

Betretet den Keller über die Treppe und nähert euch einem Holztisch. Darauf steht eine kleine Schatulle in dessen Inneren sich der Lowrys Revolver befindet.