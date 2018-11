Red Dead Online - Screenshot aus der ersten Online-Mission aufgetaucht

Im Netz ist ein Screenshot aufgetaucht, das angeblich aus der Intro-Mission von Red Dead Online stammt und einige interessante Details preisgibt. Der Online-Modus soll noch in diesem Monat an den Start gehen.

Bislang hüllt sich Entwickler Rockstar Games in Schweigen, was Details zu Red Dead Online betrifft. Bekannt ist derzeit nur, dass der Online-Modus zu dem Westerntitel Red Dead Redemption 2 Ende November innerhalb einer Beta-Version starten soll.

Alle weiteren Informationen, über die wir in den vergangenen Tagen und Wochen berichtet haben, beruhen auf vermeintlichen Leaks, die nicht von offizieller Seite bestätigt worden sind.

Red Dead Online Starttermin der Beta weiter eingegrenzt

Breakout

Wie die englischsprachige Webseite RockstarINTEL nun berichtet, ist im Internet ein Screenshot aufgetaucht, der aus der Intro-Mission von Red Dead Online stammen soll. Darauf sind mehrere Charaktere zu erkennen, die offensichtlich in ein Gefängnis gebracht werden sollen. Im Hintergrund fährt eine Dampflokomotive über eine Brücke.

Mehr Details sind dem besagten Screenshot zwar nicht zu entnehmen, allerdings gibt es noch einen weiteren Hinweis. Denn das Bild stammt aus dem Feed des Social Clubs und erscheint, wenn ihr die Intro-Mission erfolgreich abgeschlossen habt. Das entsprechende Achievement nennt sich dabei "Breakout".

Es ist also mehr als naheliegend, dass ihr euch zu Beginn von Red Dead Online in einem solchen Gefängnistransport befindet und in ein Staatsgefängnis verfrachtet werden sollt. Da das Spiel in diesem Fall recht eintönig verlaufen würde, ist eine spektakuläre Flucht samt halsbrecherischer Verfolgungsjagd durchaus denkbar. Möglich ist aber auch, dass ihr später sogar aus einem Gefängnis ausbrechen und die Flucht antreten müsst. Wie genau die Handlung aufgebaut sein könnte, hat Rockstar bislang wenig überraschend nicht verraten.

Natürlich handelt es sich dabei nur um reine Spekulationen. Gewissheit werden wir wohl erst dann bekommen, wenn Rockstar Red Dead Online offiziell vorstellt. Allzu lange dürfte dies jedenfalls nicht mehr dauern.

Was meint ihr? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.