Red Dead Online - Rockstar veröffentlicht umfangreiches Update mit neuen Waffen, Kleidung und mehr

Rockstar möchte die Welt von Red Dead Online in Zukunft durch Updates mit neuen Inhalten weiterhin verbessern und erweitern. Nun haben die GTA-Entwickler ein umfangreiches Beta-Update zu dem Online-Modus von Red Dead Redemption 2 veröffentlicht, das mit neuen Waffen, Outfits, Modi, Emotes und mehr daherkommt. Einen Passiv-Modus gibt es zwar immer noch nicht, dafür gibt es aber Verbesserungen an dem Gesetzeshüter- und Kopfgeldsystem und es kann einfacher mit aggressiven Spielern verhandelt werden.

Rockstar Games hatte bereits vor rund zwei Wochen ein großes Beta-Update zu Red Dead Online angekündigt, das neue Features und viele Änderungen im Gepäck haben soll. Innerhalb einer aktuellen Pressemitteilung haben die Verantwortlichen nun bekannt gegeben, dass der umfangreiche Patch heute für PS4 und Xbox One erscheint und unter anderem neues Gameplay, neue Waffen, neue Kleidung, ein überarbeitetes Balancing und eine Reihe von Verbesserungen umfasst, die sich die Community gewünscht hat.

Passend dazu hat Rockstar außerdem einen englischen Trailer veröffentlicht, den wir euch unterhalb eingebunden haben. Der deutsche Trailer soll in Kürze nachgereicht werden.

Neues Gameplay

Wenig überraschend schlägt Rockstar mit dem großen Beta-Update mit Red Dead Online eine sehr ähnliche Richtung wie mit GTA Online ein. Bei dem Online-Modus von GTA 5 veröffentlicht der Entwickler wöchentlich neue Events, Inhalte, Geschenke oder gibt die Möglichkeit auf Boni sowie lohnende Rabatte.

Entsprechend könnt ihr in Red Dead Online durch den Abschluss täglicher Herausforderungen Goldnuggets und Erfahrungspunkte verdienen. Über das Spielermenü könnt ihr eure sieben täglich wechselnden Herausforderungen einsehen, die euch jeweils Goldnuggets und Erfahrungspunkte einbringen. Wenn ihr alle sieben Aufgaben erfüllt, winkt zudem ein ordentlicher Zusatzbonus.

© Rockstar Games

Außerdem könnt ihr euch in der kommenden Woche im neuen Free Roam Event namens Narrengold mit anderen Teams und Trupps messen. Spieler kämpfen dabei um eine goldene Rüstung. Erledigt den Spieler, der sie gerade trägt, um selbst die Rüstung anzuziehen und Punkte zu erlangen und das Blatt zu wenden, indem ihr Punkte durch Kills eurer Gegner sammelt.

Zukünftig wird es jede Woche neue Spielmodi in Red Dead Online geben. Beispielsweise könnt ihr eure Fähigkeiten als Schütze auf dem Pferd in dem Modus Zielrennen austesten. Hier tretet ihr mit eurem Pferd gegen andere Spieler an, um möglichst schnell und treffsicher Zielscheibe abzuschießen.

"Geübter Umgang mit Pfeil und Bogen ist dabei von Vorteil und ihr könnt Pick-ups für Waffen und Ausdauer eures Pferdes nutzen, wo immer ihr sie aufnehmen könnt. Aber seid sparsam mit eurer begrenzten Munition, wenn ihr auf Ziele oder Gegner schießt."

In sogenannten Angel-Herausforderungen könnt ihr gegen eure Freunde und Rivalen antreten.

"Akzeptiert eine Herausforderung, um die geeignete Ausrüstung und Köder zu erhalten, begebt euch zum Wasserrand und fangt an, die ganz dicken Brocken einzuholen. Um es etwas leichter zu machen, könnt ihr Adlerauge nutzen, um eine Stelle mit vielen Fischen zu finden. Denkt dran: Um zu gewinnen müsst ihr das höchste Gesamtgewicht an Fischen fangen, das ihr entweder erreicht, indem ihr viele kleine Fische sammelt, oder auf einen ganz großen Fang hinarbeitet – also holt euch auf jeden Fall alles, was ihr kriegen könnt."

Weiterhin dürft ihr euch über drei neue Showdown-Modi freuen, bei denen Spieler und Teams versuchen, Taschen zu sammeln und abzuliefern, einander Beute zu klauen und zu überleben. Diese Modi hören auf den Namen Up in Smoke, Spoils of War sowie Plunder und werden in Kürze von Rockstar mit weiteren Details bedacht.

© Rockstar Games

Neue Waffen

Was wäre Red Dead Online ohne ordentliche Schießprügel? Wahrscheinlich nur halb so unterhaltsam und spaßig! Aus diesem Grund bringt euch das Beta-Update neue Waffen. Dazu zählt beispielshalber die seltene Flinte, die meisterlich verzierte Variante der mächtigen, doppelläufigen Langwaffe aus blassem Messing. Außerdem könnt ihr euch das Evans-Repetiergewehr, ein hochwertiges Hochkapazitätsgewehr, das auf mittlere und große Entfernung verheerend ausfallen soll, sichern. Beide Waffen werden über den Wheeler-&-Rawson-Katalog und bei lokalen Waffenschmieden erhältlich sein.

Neue Kleidung

Neben neuen Waffen solltet ihr aber auch das Aussehen eurer Spielfigur nicht ganz vernachlässigen, weshalb Rockstar euch gleich eine ganze Reihe neuer Outfits, Stiefel, Mäntel, Handschuhe, Hüte, Westen und mehr zur Verfügung stellt. Immer mal wieder wird es in den Katalogen der Geschäfte zudem bestimmte Produkte geben, die nur eine begrenzte Zeit lang zu erwerben sind.

© Rockstar Games

Neue Emotes

Damit die Interaktion mit anderen Spielern nicht leidet, hat die Aktualisierung neue Emotes mit Reaktionen, Gruß- und Spottgesten im Gepäck. Wie bei allen Emotes könnt ihr einmal drücken für eine normale Geste und doppelt drücken für eine etwas übertriebenere Variante. Ihr findet die neuen Emotes im Wheeler-&-Rawson-Katalog. Anschließend könnt ihr sie über das Emote-Menü dem Emote-Rad hinzufügen.

Verbesserung der Spielwelt

Neben neuen Inhalten haben die Jungs und Mädels von Rockstar Games zudem an einer verbesserten Spielermarkierung und -sichtbarkeit gearbeitet. Damit wird eure Markierung anderen Spielern nur noch angezeigt, wenn sich diese in eurer Nähe befinden. Entsprechend ist also die Wahrscheinlichkeit deutlich geringer, das Ziel von aggressiveren Mitspielern auf der Karte zu werden.

Auch der Sprach-Chat wird nun nur noch bei Spielern in eurer Nähe funktionieren und nicht mehr bei allen Spielern auf der gesamten Karte. Spieler, die sehr aggressiv sind, werden auf der Karte nun mit einer immer dunkler werdenden Markierung angezeigt. Wenn eurer Spielstil feindlicher wird, wird eure Position auf der Karte (und die eurer Truppmitglieder) dunkler markiert und aus größerer Entfernung sichtbar.

Da es in Red Dead Online keinen Passiv-Modus wie bei GTA Online gibt, versucht Rockstar andere Möglichkeiten, um den Spielspaß zu garantieren.

Einfacheres Verhandeln und Fehden: Macht Konflikte mit anderen Spielern zu zeitbasierten Mini-Deathmatches mit Fehden, die sich jetzt schon nach einem einzigen Kill gegen einen Rivalen und seinen Trupp auslösen lassen. Oder trefft ein temporäres Abkommen, indem ihr mit eurem Rivalen verhandelt, was nun ebenfalls nach schon einem Kill möglich ist.

Verbessertes Gesetzeshüter- und Kopfgeldsystem: Wenn ihr genug Ärger gemacht habt, um ein hohes Kopfgeld zu erhalten, erhöht ihr die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Gruppe von NPC-Kopfgeldjägern auf die Jagd nach euch macht. Je höher das Kopfgeld, desto hartnäckiger werden eure Verfolger … also seid auf der Hut!

© Rockstar Games

Zusätzlich zu den neuen Inhalten erwarten euch neue wöchentliche Boni wie das dieswöchige Pflegepaket, das euch bei den täglichen Herausforderungen und anderen Abenteuern in den fünf Staaten unterstützt. Spielt die Red Dead Online Beta zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem 5. März, um in eurem Lager oder der Postmeisterei eine kostenlose Warenlieferung zu erhalten, die Folgendes beinhaltet:

2x starkes Schlangenöl

2x starker Magenbitter

2x starkes Wundertonikum

2x Pferdeerwecker

2x starkes Pferde-Stimulans

8x Giftpfeile

10x Explosiv-Flintengeschoss

Solltet ihr Red Dead Online auf der PS4 spielen, erhaltet ihr ab heute Early Access zum Kieferknochenmesser. Dabei handelt es sich um eine Nahkampfwaffe, dessen Griff aus den Überresten des Kiefers eines erlegten Tieres gefertigt worden ist. Außerdem gibt es früheren Zugang zu einer Reihe neuer Kleidungsstücke und neuen Emotes.

In den kommenden Wochen werden Playstation-4-Spieler außerdem Zugriff auf eine Spezialserie erhalten, die sie direkt an den neuesten Early-Access-Modi teilnehmen lässt, angefangen bei offenen Zielrennen, in denen ihr auf einem freien Feld gegeneinander antretet, um die meisten Ziele vom Pferd aus zu treffen.

In den nächsten Wochen wird es in Red Dead Online weitere, neue Inhalte, Boni, zeitlich limitierte Kleidung und mehr geben. Rockstar Games möchte die Welt von Red Dead Redemption 2 weiterhin verbessern und erweitern.