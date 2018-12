Red Dead Online - Rockstar stellt erste Tipps zusammen, weiteres Feedback erwünscht

Entwickler Rockstar hat auf Grundlage von Feedback aus der Community erste Tipps zur Red Dead Online Beta zusammengestellt.

Vor genau einer Woche durften erste Spieler an der Beta von Red Dead Online teilnehmen. Der Multiplayer-Modus von Red Dead Redemption 2 soll in den kommenden Wochen und Monaten durch weitere Inhalte erweitert werden. Außerdem arbeitet Entwickler Rockstar Games an der Beseitigung von diversen Fehlern und Bugs im Spiel.

Besonders wichtig für die Verantwortlichen ist es deshalb, Feedback seitens der Community zu erhalten und auf dieser Grundlage weiter an der Balance und am Feintuning zu arbeiten. Rockstar möchte dadurch sicherstellen, dass alle Spieler eine spaßige und belohnende Online-Erfahrung genießen können.

Hier könnt ihr Feedback abgeben!

Tipps zu Red Dead Online

Auf Grundlage des Feedbacks hat das Studio nun erste Tipps zusammengestellt:

Charaktererstellung: Nutzt die umfangreichen Werkzeuge des Charakter-Editors, um Aussehen und Gesichtsmerkmale eures Charakters zu bestimmen. Um eine Reihe von Gesichtsmerkmalen noch weiter anzupassen, drückt X/A, um in der Anpassungs-Sektion die Schieberegler zur Feinabstimmung zu benutzen. Ihr könnt den rechten Stick drücken, um das Gesicht eures Charakters schnell ohne Bart anzeigen zu lassen, und es mit L1/LB und R1/RB schnell im Profil betrachten. Während ihr Änderungen an Frisur, Bart, Schminke und Zähnen eures Charakters jederzeit beim lokalen Barbier oder Änderungen an eurer Kleidung im Geschäft oder in eurer Garderobe vornehmen könnt, könnt ihr permanente Gesichtsdetails wie Nase, Augen, Mund oder Sommersprossen nicht mehr verändern, sobald ihr die Charaktererstellung abgeschlossen habt. Solltet ihr mit einem neuen Charakter von vorne beginnen wollen, könnt ihr euren aktuellen Charakter löschen und einen neuen erstellen, indem ihr im Pausemenü in den Bereich SPIELER geht und dort Viereck/X gedrückt haltet. Bitte beachtet, dass euer existierender Charakter und Fortschritt dadurch gelöscht werden.

Besucht Schnellreise-Wegweiser, um für einen festen Betrag schnell zu eurem Trupp, euren Freunden oder anderen Orten auf der Karte zu reisen, oder um zu eurem Lager zurückzukehren. Ein Land der Möglichkeiten: Trefft Horley in Blackwater, um „Ein Land der Möglichkeiten“ zu starten, eine Reihe von kooperativen Story-Missionen, die eure Ehre basierend auf euren Entscheidungen in die Höhe schießen oder in den Keller gehen lassen können. Ihr werdet einige Charaktere in Red Dead Online kennenlernen, an der Seite anderer Gesetzloser kämpfen und dabei ganz ordentlich Profit machen. Wenn ihr alle positiven Ehre-Entscheidungen getroffen habt und sehen wollt, wie die Geschichte sich mit negativer Ehre verändert, könnt ihr die Missionen wiederholen und alle negativen Ehre-Entscheidungen treffen (und umgekehrt), während ihr weiteren Profit und Erfahrungspunkte einfahrt.

Sobald ihr Rang 10 erreicht, bekommt ihr eine Karte zu einem Schatz, der Gold und Bargeld enthält. Danach bekommt ihr alle 5 Ränge eine weitere Schatzkarte. Es besteht außerdem die Chance, eine Schatzkarte zu finden, wenn ihr Gegner plündert, nachdem ihr ein Versteck leer geräumt oder einen Überfall überlebt habt. Katalog: Haltet das Steuerkreuz links gedrückt, um den Katalog zu öffnen und Vorräte, Tonika, Waffen, Munition und mehr zu bestellen, während ihr unterwegs seid. Alternativ könnt ihr auch außerhalb des Spiels im Web-Katalog des Social Clubs bestellen. Wenn bestellt, könnt ihr die meisten Gegenstände in der Truhe im Lager oder bei der Postmeisterei abholen, neue Waffen findet ihr auf eurem Pferd und Kleidung wird eurer Garderobe hinzugefügt. Alle Pferde und Sättel werden im Stall untergebracht.

In den kommenden Wochen und Monaten sollen weitere Update zur Red Dead Online Beta erscheinen. Außerdem möchte Rocktar weitere Tipp auf dem Rockstar Newswire veröffentlichen.