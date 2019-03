Red Dead Online - Neuer Spielmodus: Zielrennen jetzt verfügbar, das müsst ihr wissen!

Ein neuer Spielmodus ist nun bei „Red Dead Online“ verfügbar: Die Zielrennen. Bei diesem Event reitet ihr auf einem Pferd und feuert auf diverse Ziele, um die Kontrollpunkte zu überwinden. Mit viel Geschick landet ihr dann auf der Spitzenposition.

Wie Rockstar Games bekannt gibt, ist für die Red Dead Online-Beta von Red Dead Redemption 2 nun ein neuer Spielmodus verfügbar. Bei den frisch hinzugekommenen Zielrennen reitet ihr mit eurem Pferd um die Wette. Dabei gilt es nicht nur die Führung gegenüber den anderen Spielern zu verteidigen, ihr müsst zudem diverse Ziele währenddessen treffen.

Zielrennen als neuer Spielmodus

Gestartet wird mit Pfeil und Bogen. Durch Pick-ups auf der Strecke lassen sich aber auch andere Waffen einsammeln. Solche Waffen-Pick-ups verleihen euch verschiedene Schusswaffen mit begrenzter Munition. Dabei könnt ihr mit einer Salve aus beispielsweise einer Schrotflinte nicht nur Ziele ausschalten, sondern auch gegen eure Konkurrenz vorgehen. Seid ihr nah an einem Gegner dran, könnt ihr zu einem Tritt ausholen, vielleicht fällt der Kontrahent von seinem Ross.

Reitet ihr im Windschatten eines anderen Spielers lässt sich die Ausdauer eures Pferdes auffrischen und ein kleiner Geschwindigkeitsschub erreichen. Andernfalls können Ausdauer-Pick-ups, die sich von der Strecke aufsammeln lassen, ebenfalls die Sprintzeit des Pferdes erhöhen oder den Ausdauerkern regenerieren.

Die Zielrennen lassen sich entweder über eine Spezialserien-Markierung im Spiel starten oder alternativ über das Hauptmenü. Eine Schnellbeitritt-Funktion wird ebenfalls angeboten.

PlayStation-4-Spielern wird dabei Early Access zu offenen Zielrennen gewährt. In offenen Arealen tretet ihr gegen eure Gegner an, um die Ziele auszuschalten. In welcher Reihenfolge ihr vorgeht, ist euch überlassen – die Minikarte hilft euch, den Überblick zu behalten.

Weitere Boni

Die „Red Dead Online“-Beta belohnt euch zurzeit mit 20 Prozent Bonus-XP bei allen Aktivitäten. Zudem lassen sich bei Käufen aus der Pferdepflege-Sektion im Stall und im „Wheeler, Rawson & Co.“-Katalog 25 Prozent des Preises sparen – inklusive Medizin, Erweckern, Stimulanzen und dem trauten Striegel. Mit einem hohen Rang gibt es außerdem 25 Prozent Rabatt auf verbesserte Sättel. Zudem ist nun folgende Kleidung verfügbar:

Morgenfrack

Strickland-Stiefel

Bowyer-Stiefel (nur für weibliche Spielfiguren)

Pelzbesetzte Handschuhe

In den kommenden Wochen erwarten uns weitere Updates in „Red Dead Online“, die die Beta weiterhin bereichern sollen. So wird es bald die neuen Showdown-Modi „Up In Smoke und Plunder“ geben, sowie ein großes neues Update später im Frühling.