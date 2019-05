Red Dead Online - Neue Story-Missionen und Early-Access-Inhalte für PS4 verfügbar

Mit dem dieswöchigen Update halten neue Story-Missionen Einzug in „Red Dead Online“. Zeitexklusiv für PS4-Spieler gibt es außerdem den uralten Tomahawk als Waffe samt passendem Showdown-Modus.

Letzte Woche entsandte Rockstar Games Red Dead Online offiziell aus dem Beta-Status. Seitdem können sich Spieler über einen vollwertigen Online-Modus für Red Dead Redemtion 2 freuen, der zugleich mit neuen Missionen, Poker und weiteren Features ergänzt wurde. Diese Woche gibt es noch mehr Inhalte sowie den ersten Early-Access-Zugriff auf spezielle Neuerungen für PlayStation 4-Spieler.

Neue Free-Roam-Missionen

Für alle Spieler – sowohl auf der PS4 als auch der Xbox One – gibt es neue kooperative Story-Missionen. Zwei Charaktere aus „Red Dead Redemtion 2“ geben sich auch im Online-Modus die Ehre. Reitet dazu zur Adler Ranch in Ambarino oder begebt euch auf die Suche nach dem Revolverhelden Black Belle in Lemoyne.

Uralter Tomahawk und Showdown-Modus als Early-Access-Inhalt für PS4

Wie bereits letzte Woche angekündigt, erhalten PS4-Spieler bei Updates spezielle, kostenlose Early-Acces-Inhalte, also zeitexklusive Modi oder Gegenstände. Diese Woche geht es mit dem uralten Tomahawk als Waffe mitsamt dem passenden Showdown-Modus Make It Count: Ancient Tomahawk los. Dabei gilt es, sich mit dem Tomahawk gegen die Gegner sowohl im Fern- als auch im Nahkampf zu wehren und als letzter Überlebender diese Battle-Royale-Herausforderung siegreich zu verlassen.

Eine neue Free-for-All-Herausforderung wird mit Last Stand geboten, bei der die Spieler in Runden von 2 Minuten als Letzter überleben müssen.

Zu den weiteren Early-Access-Inhalten für PS4-Spieler gehören das Perlino-Andalusier-Pferd, neues Equipment, Kleidung und Emotes. Weitere Details dazu findet ihr im Spiel im Katalog von Wheeler, Rawson und Co.