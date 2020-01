Red Dead Online - Neue Outfits und Rabatte in Geschäften verfügbar

Spieler des Online-Modus von „Red Dead Redemption 2“ können sich dank des wöchentlichen Inhalts-Updates neue Kleidungsstücke kaufen. Rockstar Games gewährt zudem auf manche Waren Rabatte und lässt euch Extras freispielen.

Mit dem Western-Spektakel Red Dead Redemption 2 kommt bekanntlich ein separater Mehrspielermodus namens Red Dead Online, in dem ihr etwa Kopfgeldjagden meistern, Überfälle machen und andere Teilnehmer in wilde Schießereien verwickeln könnt. Entwickler Rockstar Games versorgt die Spielerschaft wöchentlich mit neuen Inhalten – so auch diesmal wieder.

Kelley-Stiefel wahlweise kaufen oder freispielen

In den Ingame-Geschäften von Wheeler, Rawson & Co. sind ab sofort und dauerhaft die neuen Kleidungsstücke Rivera-Kapuzenjacke, McCrum-Hose, Palma-Hut, Baldock-Hut, Pico-Sandalen und Kelley-Stiefel verfügbar. Nur kurzzeitig auf Lager sind derweil der Boutell-Hut und die Leavitt-Jacke – interessenten sollten also zeitnah zugreifen.

Unbedingt virtuelles oder echtes Geld ausgeben müsst ihr für neue Outfit-Accessoires jedoch nicht: Wer bis zum 13. Januar 2020 den Schwarzbrenner-Rang 3 erzielt, bekommt die Kelley-Stiefel in einer exklusiven Farbvariante geschenkt. 500 Schwarzbrenner-XP winken zudem allen, die eine beliebige Charge Schwarzgebrannten aromatisieren, wodurch sie ihn teurer weiterverkaufen können. 30 Prozent auf Norfolk-Roadster (Pferderasse) werden gutgeschrieben, wenn bis zum obigen Stichtag mindestens eine Charge durchschnittlich starker Schwarzgebrannter unters Volk gebracht wird.

Apropos Rabatte: In dieser Woche gewährt Rockstar Games 25 Prozent Nachlass auf Schwarzbrennerhütten und Neuplatzierungen sowie 40 Prozent Preisreduktion auf Händlergegenstände wie Suppentöpfe oder Lieferwagen.

Einen Preisnachlass auf den Outlaw-Pass, diverse Rollen-Gegenstände für Kopfgeldjäger, Händler und Sammler sowie einen kostenlosen Kladruber (Pferderasse) sichern sich alle Spieler, die ihr Nutzerkonto mit zweistufiger Verifizierung absichern.