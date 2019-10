Red Dead Online - Neue legendäre Kopfgeldjagd, Belohnungen, Rabatte und mehr

Ab sofort könnt ihr in „Red Dead Online“ eine neue legendäre Kopfgeldjagd bestreiten. Außerdem warten auch in dieser Woche verschiedene Boni und Vorteile auf euch. Wir haben die wichtigsten Infos in unserer News zusammengefasst.

In dieser Woche steht in Red Dead Online eine weitere legendäre Kopfgeldjagd auf dem Plan. Dieses Mal müsst ihr euch auf die Suche nach Cecil C. Tucker machen, der mit seinen 20 Jahren bereits ein bekannter Brandstifter und Mörder ist.

Tod oder lebendig!

Auf seiner Flucht hat sich Tucker mit einigen Mitgliedern der Lemoyne Raiders verbündet. Zuletzt wurde der Gesuchte beim Betreten von Fort Brennand nordöstlich von St. Denis gesehen. Wenn ihr ein lizenzierter Kopfgeldjäger in „Red Dead Online“ seid, dann solltet ihr euch unbedingt zur nächsten Steckbrieftafel begeben. Habt ihr diese Aufgabe erfolgreich abgeschlossen, könnt ihr die Mission mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad ein weiteres Mal probieren. Je mehr Sterne sich auf dem Steckbrief befinden, desto höher ist auch der Schwierigkeitsgrad.

Als Kopfgeldjäger erhaltet ihr in dieser Woche außerdem fünf Verfolgungspfeile, als Händler fünf starke Raubtierköder sowie fünf starke Pflanzenfressköder und als Sammler drei sammelbare Münzen. Außerdem werdet ihr für den Abschluss einer dreitägigen Rollen-Tagesherausforderungsserie mit einer exklusiven Farbvariante des Folwell-Huts belohnt. Alle Geschenke solltet ihr innerhalb von 24 Stunden nach dem Spielen von Red Dead Online erhalten.

Wöchentliche Boni und Vorteile

Rockstar gewährt in dieser Woche außerdem 25 Prozent Rabatt auf alle Rollengegenstände der Stufe „Angehend“. Darunter befindet sich zum Beispiel das verstärkte Lasso für den Kopfgeldjäger, der Pennington-Feldspaten für alle Sammler und der Suppentopf für Händler. Büchsenmacher geben euch zudem 50 Prozent Rabatt auf alle Pistolen, Revover, Repetiergewehre, Schrotflinten und auf Gewehrmunition.

Wenn ihr eurer Social-Club-Konto mit eurem Twitch Prime-Account verknüpft habt, erhaltet ihr zum einen die Kopfgeldjägerlizenz kostenlos und zum anderen zehn Prozent zusätzlichen Rabatt auf die oben erwähnten Angebote. Solltet ihr außerdem über eine aktive PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügen und euch vor dem 04. November in „Red Dead Online“ einloggen, dürft ihr euch über eine exklusive Farbvariante der Killiman-Este freuen.

Alle Boni, Rabatte und Vorteile in „Red Dead Online“ könnt ihr auf der offiziellen Webseite von Rockstar Games im Detail nachlesen.