Red Dead Online - Neue Inhalte für alle Outlaws: Seltene Kleidung, Erfahrungsboni und mehr

„Red Dead Online“ wird mit zahlreichen neuen Inhalten bestückt. Wir fassen zusammen, worauf sich Outlaws und Revolverhelden in spe freuen können.

Red Dead Online Bald könnt ihr durch eine neue Tätigkeit zum Schwarzbrenner werden

Seltene Kleidungsstücke verfügbar

In den Geschäften ist diese Woche seltene, zeitlich begrenzte Kleidung verfügbar. Dazu gehören:

handbestickter Eberhart-Mantel mit Seidenfutter

robuste Carver-Hose aus Wildleder

Cardozo-Weste mit Skorpion-Motiv

Der Katalog von Wheeler, Rawson & Co. führt zudem den Covington-Hut mit Schlapphut-Krempe sowie verschiedene Varianten des gemusterten Halstuchs auf. Diese Artikel werden allerdings nur noch für kurze Zeit auf Lager sein.

Für Glücksspiel-Asse

Wer im Besitz der kompletten Glücksspieler-Sammlung ist, kann diese für eine beträchtliche Belohnung bei Madam Nazar oder der nächsten Postmeisterei aufgeben. Zur Glücksspieler-Sammlung gehören:

Ass der Schwerter

Gran Corazon Madeira

Golddollar von 1800

Make It Count

Make It Count (Freies Zielen) ist die aktuelle Wochenserie bei der euch eine Herausforderung in Sachen Präzision und Einfallsreichtum erwartet. Ihr müsst dabei Gegner nur mit Pfeil, Bogen und Wurfmessern ausschalten. Das Spielgebiet schrumpft dabei ständig weiter, bis am Ende nur noch ein Überlebender übrigbleibt.

Mehr XP

Für alle Truppanführer winkt diese Woche eine Gratis-Schatzkarte. Free-Roam-Events und diverse Missionen bringen 40% mehr XP. Dadurch könnt ihr schneller im Rang aufsteigen. Versucht euch also bei einer Free-Roam-Mission, einer Kopfgeldmission, einer Händler-Versorgungsmission, einer Mission aus der Reihe „Ein Land der Möglichkeiten”, einem Showdown-Modus oder einem Rennen.

Rabatte

Auf folgende Aktionen gibt es Rabatte:

Gründung eines permanenten Trupps: 50 %

Rennpferde und Sattel: 30 %

Erscheinungsbild ändern: 30 %

Kauf von Waffengürtel und Waffenmetalle für Revolverrelden: 30 %