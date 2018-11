Red Dead Online - Leak: Liste mit Fahrzeugen und Pferden aufgetaucht

Bislang ist noch nicht sonderlich viel über die in Kürze startende Beta zu Red Dead Online bekannt. Eine geleakte Liste verrät jetzt jedoch erste Infos zu den im Online-Modus enthaltenen Fortbewegungsmittel in Form von Pferden und Kutschen.

Bereits Ende der vergangenen Woche hat Rockstar den Westerntitel Red Dead Redemption 2 für PS4 und Xbox One veröffentlicht. Noch in diesem Monat soll außerdem der entsprechende Online-Modus namens Red Dead Online erscheinen, der euch gemeinsam mit euren Freunden durch die riesige Spielwelt reiten lässt.

Zwar gibt es bislang noch kein genaues Datum für den Start, allerdings wird für alle Besitzer von Red Dead Online 2 eine Beta-Version kostenlos zur Verfügung stehen.

Leak zu Red Dead Online

Genau wie im Vorfeld zum Hauptspiel, sind jetzt bislang unbestätigte Infos zu Red Dead Online im Internet aufgetaucht. Innerhalb einer Liste sind verschiedene Pferde und Kutschen zu finden, die offenbar im kommenden Online-Modus als Fortbewegungsmittel für euch und eure Freunde dienen werden.

Die dort angegebenen Preise in Höhe von 500 US-Dollar sind allesamt noch Platzhalter und werden zum Start der Beta von Rockstar Games angepasst. Die Liste soll aber noch längst nicht vollständig sein. Entsprechend könnt ihr also mit weiteren Kutschen, Pferden und Co. rechnen.

Red Dead Online Spielerzahl bekannt und Inhalte zuerst auf PS4

Fahrzeuge und Pferde in Red Dead Online

Pferdekarren

Preis: $500 [Platzhalter]

Beschreibung: N/A

Kleine Kutsche

Preis: $500 [Platzhalter]

Beschreibung: Comfort guaranteed in this small coach classic

Proviantwagen

Preis: $500 [Platzhalter]

Beschreibung: N/A

Proviantwagen (Gatling)

Preis: $500 [Platzhalter]

Beschreibung: N/A

Versorgungswagen

Preis: $500 [Platzhalter]

Beschreibung: N/A

Utility Wagon

Preis: $500 [Platzhalter]

Beschreibung: N/A

Streitwagen

Preis: $500 [Platzhalter]

Beschreibung: N/A

Pferde

Ungarische Halbblut

Missouri Fox Trotter

Niederländisches Warmblut

Turkoman

