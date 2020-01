Red Dead Online - Kostenlose Kopfgeldjägerlizenz und mehr: So könnt ihr euch diese Geschenke sichern!

Ab sofort könnt ihr euch in „Red Dead Online“ gleich mehrere Geschenke sichern, wie zum Beispiel eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz. Dafür müsst ihr euch lediglich zu einem bestimmten Zeitraum in den Titel einloggen. Wir verraten euch alle Einzelheiten.

Da Rockstar Games mit den Spielerzahlen in GTA Online und Red Dead Online in den vergangenen Monaten und vor allem über Weihnachten sehr zufrieden sein konnte, winken nun Geschenke für alle Spieler.

Hier verraten wir euch, was ihr machen müsst, um insgesamt satte 2 Millionen GTA-Dollar in „GTA Online“ abzustauben.

GTA 5 $2 Millionen: So erhaltet ihr in GTA Online ganz einfach den bislang höchsten Geldbonus

Doch auch in „Red Dead Online“ gibt es Geschenke, so einige!

Wenn ihr den Multiplayer-Titel zwischen dem 28. Januar und dem 3. Februar spielt, sichert ihr euch die folgenden Ingame-Inhalte:

Loggt ihr euch zwischen dem 4. und dem 10. Februar ein, erhaltet ihr die kostenlose Kopfgeldjägerlizenz, 25 Bolas und 25 Verfolgungspfeile.

Außerdem hat Rockstar einige Worte über die Zukunft der beiden Online-Spiele verloren. Demnach wird „Red Dead Online“ wenig überraschend auch 2020 weiter wachsen. Das Konzept von Frontier Pursuits soll durch neue Rollen, neue Missionen und viele weitere signifikante Updates erweitert werden. Weiterhin heißt es dazu:

„Ganz gleich, ob ihr eine Zeit lang nicht dabei wart oder noch nie die Chance hattet zu spielen – der Zeitpunkt, um in diese beiden riesigen und einzigartigen lebendigen Online-Welten einzutauchen, war noch nie besser. Noch einmal ein riesiges und tief empfundenes Dankeschön an alle, die uns in diesem Jahr auf unserer Reise begleitet haben.“