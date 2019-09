Red Dead Online - Kommendes Update führt Kopfgeldjäger als neue Rolle ein

Rockstar Games erweitert das Mehrspieler-Westernspektakel „Red Dead Online“ mit insgesamt drei neuen Rollen. Außerdem könnt ihr künftig Wagen plündern und mehr Outfits speichern.

Für den kommenden Dienstag plant die Spieleschmiede Rockstar Games ein großes Update für Red Dead Online, dem Mehrspielermodus des Western-Abenteuers Red Dead Redemption 2. Insgesamt drei neue Rollen stehen auf der Agenda.

(Kopfgeld-)Jäger und Sammler

Als Rollen werden in dem Spiel Charakterklassen bezeichnet, in deren Haut ihr schlüpfen könnt. Jede verfügt über eigene spezielle Fertigkeiten und Ausrüstungsteile. So könnt ihr als Kopfgeldjäger bald Leute mit den Wurfwaffen Bolas, die sich um die Beine der Flüchtenden wickeln, fangen und in einen Gefängniswagen sperren. Als Sammler spürt ihr derweil Sammlerstücke in der Umgebung auf oder lest Kräuter während des Rittes auf.

Die dritte neue Rolle ist der Händler, der einen Suppentopf als Lager-Accessoire mitbringt. Darin könnt ihr diverse Eintopfrezepte umsetzen und eure Kerne verstärken. In jeder Klasse geht ihr natürlich individuellen Aktivitäten nach, wobei ihr im Fall des Kopfgeldjägers zunächst für 15 Goldbarren eine Lizenz erwerben müsst. Wer sein Twitch Prime-Konto bis zum 08. September 2019 mit seinem Social-Club-Account verknüpft, kann sich obige Gebühr sparen.

Abseits der genannten Rollen bietet der Patch eine Reihe von Spielverbesserungen, darunter zusätzliche Outfit-Speicherplätze, plünderbare Wagen in der Umgebung und Änderungen an der Waffenbalance im PvP-Modus.