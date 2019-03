Red Dead Online - Jetzt verfügbar: Neuer Showdown-Modus „Spoils of War“

Ab sofort steht euch mit „Spoils of War“ ein neuer Showdown-Modus zu „Red Dead Online“ für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Außerdem gibt es neue, seltene Kleidung im Katalog Katalog von Wheeler, Rawson & Co.

Rockstar Games hat Red Dead Online erst Ende Februar sowie Anfang Januar durch neue Inhalte erweitert. Unter anderem erwartet euch in dem Westerntitel nun ein schickes Repetiergewehr.

Außerdem werkeln die Entwickler weiterhin an der Erweiterung und Verbesserung der Showdown-Serien. Dabei handelt es sich um Spieler-gegen-Spieler-Modi. In dieser Woche fügt Rockstar Spoils of War hinzu, einen Multiplayermodus, in dem ihr das Versteck des Gegners angreift und euer eigenes verteidigt. Den neuen Modus könnt ihr über die „Präsentierte Serie“-Kachel im Startmenü der Red Dead Online Beta, über die Option „Schnell beitreten“ im Spielermenü oder über den Wegweiser „Präsentierte Serie“ auf der Karte starten.

In Spoils of War verteidigen 2 bis 16 Spieler in Teams ihren Vorrat und plündern den der anderen.

„Jedes Team muss Beute aus dem Versteck der Gegner stehlen und zum eigenen bringen, während die eigene Beute verteidigt wird. Das Team, das am Ende des Matches am meisten geklaut hat, gewinnt. Ihr könnt diesen neuen Showdown-Modus an verschiedensten Orten der Spielwelt spielen, unter anderem in Fort Mercer und in Valentine.“

Als Belohnung erhaltet ihr in dieser Woche 20 Prozent mehr Erfahrungspunkte in allen Showdown-Modi. Solltet ihr in Spoils of War siegreich sein, erhaltet ihr einen extra Bonus von acht Dynamitpfeilen, die ihr euch bei einer Postmeisterei oder bei der Truhe im Lager abholen könnt.

Neue Kleidung im Angebot

Ab sofort gibt es im Katalog Katalog von Wheeler, Rawson & Co. außerdem neue, seltene Kleidung, die nur für begrenzte Zeit verfügbar sein wird:

Tasmane-Outfit (nur für Männer)

Donau-Outfit (nur für Frauen)

Schnürhose

Hochgeschürzter Rock (nur für Frauen)

Winter-Flintenmantel

Gardenienhut

Gedrungener Ofenrohrzylinder