Red Dead Online - Holt euch Bonus-Dollar - und XP in der Eliminierungsserie

Cowboy-Hut aufgesetzt und Revolver geladen: In der Welt von „Red Dead Redemption 2“ gibt es wieder neue Inhalte. Genauer gesagt für den Online-Modus Red Dead Online des Open-World-Western.

Der Online-Modus von Red Dead Redemption 2 trumpft diese Woche wieder mit neuen Inhalten auf, die euer Outlaw-Leben kurzweilig gestalten sollen. So gibt es folgende Neuerungen.

Red Dead Redemption 2 Vergrabene Schätze, Kleidung und Rabatte: Das ist neu im Online-Modus

Boni für Eliminierungsserie

Seid ihr Manns genug, euch in den Eliminierungsmodi Make It Count und Gun Rush mit euren Feinden zu messen? Das soll nun richtig belohnt werden: Es winken 50 Prozent mehr Geld und XP für die Teilnahme an Events der Eliminierungsserie. Zudem erhaltet ihr einen weiteren XP-Boost von 30 Prozent durch die ausgerüsteten Fähigkeitskarten.

Die Schatzkarte, die euch beim Abschließen einer dreitätigen Herausforderungsserie winkt, könnt ihr noch in dieser Woche erhalten. Beeilt euch also, denn dadurch könnt ihr weitere Red Dead Online-Dollar und Erfahrungspunkte einheimsen.

Neue Artikel im Katalog

Im Katalog von Wheeler, Rawson und Co. gibt es neue zeitlich exklusive Ware. Dazu gehören der Ofenrohrzylinder mit Fächer, der Irwing-Mantel, die Porter-Jacke und die Strickland-Stiefel. Die Austin-Stiefel sind ebenfalls neu, bleiben aber permanent verfügbar.

Red Dead Redemption 2 Der Soundtrack zum Spiel ist ab sofort digital verfügbar

Rabatte

Neue Rabattwochen für alle Schießeisen-Liebhaber: Beim örtlichen Büchsenmacher könnt ihr bei Rabatten von 50 Prozent auf normale, Hochgeschwindigkeits- und Express-Munition für Pistolen, Revolver, Repetiergewehre und Gewehre sowie 50 Prozent Rabatt auf normale Flintenmunition und Laufgeschosse profitieren.

35 Prozent Rabatt auf Zigarren, Zigarretten und Jolly Jack’s gibt es derweil im Gemischtwarenladen und beim Hehler.

Twitch-Prime-Boni

Twitch-Prime-Mitglieder, die ihren Account im Rockstar Games Social Club verknüpft haben, erhalten zudem spezielle Belohnungen. Nicht nur erhaltet ihr 10 Prozent zusätzlichen Rabatt auf alle oben genannten Artikel, es sind zudem die die Outfits Tasmane und Donau, das übermütige Emote Wie kannst du es wagen? und das durchschlagsfähige Carcano-Gewehrholen gratis verfügbar.