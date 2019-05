Red Dead Online - Großes Update beendet offiziell die Betaphase: Zahlreiche Neuerungen und spezielles PS Plus-Angebot!

Das neueste Update von „Red Dead Online“ ist erschienen und beendet offiziell die Betaphase. Das Multiplayer-Vergnügen von "Red Dead Redemption 2“ wird außerdem durch zahlreiche neue Inhalte bereichert. Oben drauf haben alle PS4-Spieler ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft nun für begrenzte Zeit ebenfalls die Möglichkeit, sich im Online-Modus auszutoben. Hier erfahrt ihr alles, was ihr zum neuen Update wissen müsst!

Erst heute berichteten wir davon, dass die Betaphase von Red Dead Online bald ihr Ende findet und für Rockstar Games kann es anscheinend nicht schnell genug gehen. Rockstar schießt schneller als ihr Schatten und bereits jetzt wurde das große Update veröffentlicht, das nicht nur aus „Red Dead Online“ offiziell einen kompletten und vollwertigen Online-Modus macht, sondern auch noch viele neue Inhalte bereithält.

Red Dead Redemption 2 Weiterer Hinweis aufgetaucht: Erscheint der Titel noch für den PC?

Das bringt das Update 1.09!

Das Update 1.09 ist vollgepackt mit neuen Features. Gerade in Anbetracht, dass es nach einem halben Jahr die Fertigstellung des Online-Modus einläutet, dürfte dieses Update das bislang Wichtigste für „Red Dead Online“ sein. Aber auch für die Zukunft ist bereits vorgesorgt, so wird es auch weiterhin neue Inhalte durch weitere Updates geben. Das aktuelle Update kommt mit einer Größe von 3 GB daher und kann ab sofort heruntergeladen werden.

Nachfolgend listen wir für euch alle Inhalte des Updates auf:

Neue Koop-Missionen:

Die Geschichte „Ein Land der Möglichkeiten“, die sich um die Vergeltung von Jessica LeClerk dreht, erhält weitere Missionen. Dabei könnt ihr zwischen einem ehrenhaften („Revolverheld“) und einem unehrenhaften („Outlaw“) Pfad wählen. Egal wie ihr euch entscheidet, am Ende erwartet euch ein gefährliches Duell in Blackwater.

© Rockstar Games

Neue Free-Roam-Missionen und Dynamische Events

Neue Free-Roam-Missionen mit Charakteren aus Red Dead Redemption 2 stehen zur Verfügung. Die Aufträge könnt ihr annehmen, wenn ihr die markierten NPCs auf der Karte trefft. Sie sind mit einem Fragezeichen gekennzeichnet. So könnt ihr zum Beispiel einem Schiffskapitän oder einem Schweinefarmer behilflich sein. Zudem finden sich weitere NPCs in der Spielwelt, die eure Hilfe benötigen. Bei diesen Dynamischen Events winken Belohnungen wie XP, Geld, Ehre und Gold.

Poker

Nun ist es auch im Multiplayer-Modus möglich zu pokern. An fünf Orten finden sich nun Pokertische, an denen bis zu sechs Spieler ihr Glück herausfordern und vielleicht ihren virtuellen Geldbeutel füllen können. Die Möglichkeiten zum pokern finden sich in

Blackwater

Saint Denis

Tumbleweed

Smithfield's

Flatneck Station

© Rockstar Games

Offensiver und defensiver Spielstil

Dies ist eines der Features, die Rockstar bereits im Vorfeld ankündigte und von vielen Fans gewünscht wurde. Für all diejenigen, die die Spielwelt friedlich erkunden wollen oder einfach mit Freunden auf Tierjagd und Fischen gehen möchten, fügt Rockstar nun eine defensive Spielweise hinzu. Dies stellt eine Weiterentwicklung des Passivmodus dar und verhindert feindliche Aueinandersetzungen mit anderen Spielern.

Defensive Spieler können zum Beispiel nicht automatisch anvisiert oder mit einem Lasso gefangen werden. Es sei denn, ein defensiver Spieler fängt selbst jemanden mit einem Lasso, dann wird der defensive Spielmodus für ihn zurückgesetzt und er erhält höhere Feindseligkeit. Der offensive Spielmodus funktioniert dagegen recht ähnlich zu dem schon bekannten Spiel.

© Rockstar Games

Neues Feindseligkeitssystem

Das neue Update führt ein neues Feindseligkeitssystem ein, das ebenfalls schon angekündigt war. Es ermöglicht euch, dass ihr euch gegen aggressive Spieler wehren könnt, ohne selbst ein Kopfgeld oder erhöhte Feindseligkeit befürchten zu müssen. Das Angreifen eines anderen Spielers führt dazu, dass man für diesen Spieler als Feind angezeigt wird. Das Töten dieses als Feind angezeigten Spielers wird nicht bestraft. Ihr könnt euch also getrost wehren und die Flinte zücken, solltet ihr zuerst angegriffen werden.

Red Dead Online Neuer Spielmodus: Zielrennen jetzt verfügbar, das müsst ihr wissen!

Overrun Showdown-Modus

Es gilt, die Territorien der Gegner zu erobern und die eigenen zu verteidigen. Dafür sind schlagkräftige Argumente hilfreich. Wer bei diesem Showdown-Modus am Ende über das meiste eingenommene Gebiet verfügt, nimmt den Sieg mit Nachhause.

© Rockstar Games

Neue Event-Herausforderungen

Entweder allein oder mit eurer Posse könnt ihr euch an neuen Event-Missionen versuchen. So gibt es nun die Möglichkeit zur Teilnahme am Angelwettbewerb „Größter Fang“, an Vogelschießen und an Kräutersammeln.

Anpassungen im Balancing

Mit dem neuen Update nutzt Rockstar die Chance und überarbeitet das Balancing und die Steuerung von „Red Dead Online“. So gibt es nun keine Zielunterstützung für Kopfschüsse bei feindlichen Spielern mehr und Waffen lassen sich schneller wechseln. Mit „FPS2“ ist nun eine neue Steuerungsvariante sowohl im Online-Modus als auch im Hauptspiel verfügbar, wodurch ihr mit „R1“ nun sprintet und mit „X“ kriecht. Bei Free Roam Events erwarten euch neue Belohnungen und im generellen Spiel mehr Gold. Was Pferde betrifft, wird euch nun die Wahl gelassen, welches eurer Pferde ihr standardmäßig bei Events auswählen wollt.

Exklusives PlayStation Plus-Angebot

Alle PS4-Spieler, die nicht über eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft verfügen, können nun trotzdem „Red Dead Online“ spielen. Für eine begrenzte Zeit gewährt Rockstar nämlich allen PS4-Spielern Zugang zum Multiplayer-Modus von „Red Dead Redemption 2“. Das spezielle Angebot gilt bis zum 27. Mai. Zudem verspricht Rockstar neue Early Access-Inhalte für PlayStation 4 – weitere Informationen folgen im PlayStation Blog.

Was folgt demnächst?

© Rockstar Games

Auch in den kommenden Wochen erwarten uns weitere Inhalte zu „Red Dead Online“. Darunter finden sich neue Free-Roam-Charaktere sowie neue Showdown-Modi und mehr. Am 21. Mai folgen neue Free-Roam-Missionen und Bekleidung für alle Spieler sowie die ersten Early-Access-Inhalte ausschließlich für PlayStation 4.

Für den 28. Mai sind der neue Showdown-Modus „Head for the Hills“ und die kompetitive Free-Roam-Herausforderung „Wildtierjagd“ angedacht. Am 4. Juni erwartet uns der Showdown-Modus „Public Enemy“ sowie das Free-Roam-Event „Eisenbahnkönig“.

Am 11. Juni geht’s weiter mit dem Showdown-Modus „Sport of Kings“ und sowohl zeitlich begrenzter als auch dauerhaft verfügbarer neuer Bekleidung im Katalog von Wheeler, Rawson and Co.

Zudem verspricht Rockstar wöchtenliche RDO$-Boni, Goldgeschenke, erhöhten Geldausschüttungen, Verpflegungspaketen, exklusive Geschenke und mehr.

Ein Ausblick auf den Sommer

© Rockstar Games

Rockstar teilt ebenfalls mit, was uns im Sommer in „Red Dead Online“ erwartet. Die offiziellen Informationen seht ihr hier: