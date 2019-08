Red Dead Online - Großes neues Update vorgestellt, das ein Rollensystem einführt

Rockstar Games bemüht sich weiterhin das Beste aus „Red Dead Online“ herauszuholen und veröffentlicht in Kürze ein großes Update, welches unter anderem ein Rollensystem für den eigenen Charakter einführen soll. Wir stellen euch die ersten drei Rollen vor.

Red Dead Online wird Ende des Sommers einen umfangreichen Patch erhalten, der einige neue Spielelemente in das Open-World-Game bringen soll. Wie die Entwickler von Rockstar Games in die Ankündigung des Updates schreiben, soll damit die langfristige Zukunft des Online-Spiels gesichert werden.

Unter anderem lege man dabei Wert auf eine maßgeschneiderte Spielerfahrung, die insbesondere durch die Einführung drei verschiedener Rollen ermöglicht werden soll. Dadurch soll sich der Spieler noch mehr mit seinem Charakter und der Spielwelt verbunden fühlen.

Kopfgeldjäger, Händler und Sammler

Offenbar soll dafür zukünftig zwischen mehreren Rollen gewählt werden können – Drei von ihnen stellte Rockstar allerdings bereits zusammen mit ihren potenziellen Boni vor:

Der Kopfgeldjäger

Als Kopfgeldjäger tut man offenbar vordergründig das, was man bereits vom Hauptspiel Red Dead Redemption 2 kennt: Bösewichte aufspüren und anschließend tot oder lebendig beim zuständigen Gesetzeshüter abliefern. Auf andere Online-Spieler kann dabei ebenso ein Kopfgeld ausstehen.

Durch die Arbeit als Kopfgeldjäger können spezielle Fertigkeiten, Gegenstände und Upgrades freigeschaltet werden. Damit könnt ihr beispielsweise das Adlerauge beim Sprinten benutzen, beim Galoppieren auf dem Pferderücken stehen oder coole Waffen- & Lassotricks vollführen.

Der Händler

Mit dem Händler sind dagegen Spieler mit einem gewissen Sinn für Kapitalismus gut bedient. Vom Camp aus könnt ihr dann ein eigenes Geschäft aufbauen und entwickeln, indem ihr eure neuen Möglichkeiten nutzt Materialien zu sammeln und wertvolle Waren herzustellen, die ihr dann gewinnbringend verkauft.

Verbessert ihr eure Fähigkeiten als Händler, könnt ihr euer Lager mit einem Waffenschrank und einem Eintopf ausrüsten oder eurem Hund erlauben vor Angriffen zu warnen. Außerdem könnt ihr euer Equipment verbessern und neue Ressourcen erhalten.

Der Sammler

Wie man vermutlich bereits ahnt, solltet ihr es als Sammler lieben die Welt nach seltenen und wertvollen Gegenständen zu erkunden. Aus verlorenem Schmuck und seltenen Pfeilspitzen könnt ihr dann bares Geld machen.

Im Laufe der Zeit erhaltet ihr dann hilfreiche Tools, die euch bei der Suche nach wertvollen Raritäten helfen, wie ein wertiges Fernglas, eine Laterne oder sogar einen Metalldetektor. Euer Auge wird dabei außerdem zunehmend geschult.

Wie bestimme ich meine Rolle?

Gute Nachricht: Ihr müsst euch nicht auf eine Rolle festlegen. Wenn in euch ein Verbrecherjäger, ein Verkaufsgenie und ein Lumpensammler in gleichem Maße steckt, dann spielt einfach alles auf einmal und erzielt so vielseitige Fortschritte.

Im Mittelpunkt soll lediglich die Möglichkeit stehen, seinen Charakter und die Spielwelt sichtbar zu formen und weiterentwickeln zu lassen.

Das Aussehen des Charakters zurücksetzen

Neben dem neuen Rollensystem sollen weitere Inhalte und Verbesserungen ins Spiel finden, die „Red Dead Online“ weiterhin interessant gestalten wollen. Dabei werden unter anderem Änderungen an Kampf und Bewegungen vorgenommen, sodass sich das Spielen natürlicher anfühlt.

Weiterhin soll sich das Spiel künftig ihren Spielstil merken und sich an eine offensivere oder defensivere Spielweise anpassen können. Hinzu kommen weitere Orte und Gelegenheiten zum Looten sowie die Möglichkeit das Aussehen seines Charakters zurückzusetzen.

Wann das große Update mit all den Neuerungen für „Red Dead Online“ erscheint ist jedoch noch nicht bekannt – lediglich die Eingrenzung auf das Ende des Sommers 2019. Wir halten euch auf PlayCentral.de auf dem Laufenden!

