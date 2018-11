Red Dead Online - Genauer Starttermin unbekannt, erste Spieler sind bereits online

Offenbar befinden sich bereits erste Spieler in dem Online-Modus von Red Dead Redemption 2. Auch wenn der offizielle Start von Rockstar noch nicht bekannt gegeben worden ist, sind nun erste Trophäen auf der Xbox One vergeben worden.

Noch immer ist nicht klar, wann die Beta von Red Dead Online genau an den Start gehen wird. Entwickler Rockstar Games hat bislang lediglich auf Ende November als Starttermin verwiesen, weitere Infos sind seitdem nicht mehr bekannt gegeben worden.

Red Dead Online Screenshot aus der ersten Online-Mission aufgetaucht

Erste Spieler bereits online

In den letzten Wochen gelangen lediglich einige vermeintliche Details durch Leaks an die Öffentlichkeit. Beispielshalber ist vor kurzem die Trophäe "Ausbruch" bekannt geworden, die für das erfolgreiche Absolvieren der Intro-Mission verliehen wird.

Weitere Achievements hören auf den Namen "Serienmeister", "Söldner" sowie "Ereignisreich" und stammen allesamt von der Xbox One-Fassung. Die wirklich interessante Tatsache an diesen Auszeichnungen ist allerdings die Anzahl der Spieler, die diesen Erfolg bereits freigeschaltet haben. Bei allen drei Trophäen steht unter der Beschreibung der folgende Satz: Nur 0,01% der Spieler haben diesen Erfolg freigeschaltet.

Aller Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um einige Entwickler, die sich bereits im Online-Modus von Red Red Redemption 2 befinden und den Titel derzeit auf mögliche Fehler überprüfen. Unwahrscheinlich ist, dass der Entwickler einigen wenigen ausgewählten Spielern schon vorab Zugang gewährt hat.

Es kann entsprechend davon ausgegangen werden, dass der Start tatsächlich kurz bevorsteht und keine Verschiebung von Red Dead Online stattfinden wird.

Das wissen wir bislang

Durch erste Leaks und die veröffentlichten Trophäen wissen wir bereits, dass Spieler, ähnlich wie bei GTA Online, im Rang aufsteigen können. Außerdem wird es sogenannte Free Roam Events im Multiplayer geben. Ähnlich wie in Red Dead Redemption 2 wird es im Online-Modus außerdem ein Lager geben, dass die "Wohnung" eines Spielers darstellt und verbessert sowie erweitert werden kann.

Für die Fortbewegung wird eine große Auswahl an verschiedenen Pferden und Kutschen zur Verfügung stehen. Laut eines Leaks gehören dazu unter anderem Pferdekarren, kleine Kutschen, Proviantwagen samt Gatling, Versorgungswagen und verschiedene Pferderassen.

Red Dead 2 ist am 26. Oktober 2018 für die PlayStation 4 sowie die Xbox One veröffentlicht worden, die Ankündigung einer PC-Version steht derzeit noch aus. Red Dead Online soll erst einmal als Open Beta an den Start gehen und innerhalb der nächsten Monate nach und nach erweitert werden.

Wir halten euch hier auf PlayNation selbstverständlich auf dem Laufen und werden berichten, sollte es Neuigkeiten bezüglich Red Dead Online geben.

Red Dead Online Beta-Start in der nächsten Woche?