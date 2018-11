Red Dead Online - Das erwartet euch in der Welt und den Spielmodi

Die Beta zu Red Dead Online ist gestartet. Heute dürfen alle Spieler in den Multiplayermodus starten, die Red Dead Redemption 2 am Releasetag gespielt haben. Wir verraten euch, was euch in der Welt und den Spielmodi erwartet.

Nachdem Käufer der Ultimate Edition bereits gestern in die Beta zu Red Dead Online gestartet sind, dürfen heute alle Release-Spieler ihre Pferde satteln. Wir verraten euch, was euch in der Welt erwartet, wie das Ehresystem funktioniert und auf welche Modi ihr euch freuen könnt.

Red Dead Online Beta startet heute: Alle Infos zum Launch!

Die Welt von Red Dead Online

Die Welt von Red Dead Online bietet ein sich ständig erweiterndes Spielerlebnis. Auch während der Betaphase soll es einige Neuerungen und Updates geben. Ab dieser Woche könnt ihr euch mit Freunden zu einem Trupp zusammenschließen, ein Lager aufschlagen, kooperative storybasierte Missionen angehen oder in kompetitiven Serien gegeneinander antreten.

Beim Erkunden der Welt trefft ihr auf Fremde, denen ihr helfen könnt. Stoßt auf spontane Herausforderungen im Free Roam-Modus, könnt auf die Jagd oder Angeln gehen und die Bindung zu eurem Pferd verbessern. Dabei bleibt es alleine euch überlassen, ob ihr Red Dead Online zusammen mit Freunden oder alleine erkundet.

Wenn ihr in Red Dead Online unterwegs seid, sammelt ihr durch eure Entdeckungen und Begegnungen ständig Erfahrungspunkte, die euren Rang erhöhen und euch zusätzliche Boni bescheren. Durch euren Fortschritt schaltet ihr Gegenstände frei und verbessert eure Attribute. Ihr könnt während eures Spielerlebnisses in der offenen Welt auch Herausforderungen absolvieren, um Auszeichnungen in 12 Kategorien wie Kampf, Jagd, Scharfschütze und Überlebenskünstler zu verdienen.

Red Dead Online beginnt mit der Erstellung eures Charakters. Nachdem ihr euer Aussehen und eure Attribute festgelegt habt, beginnt der Multiplayermodus mit dem Ausbruch aus dem Sisika-Gefängnis.

Bald erhaltet ihr ein Pferd, schlagt ein Lager auf, findet einen Schatz, rüstet eure erste Fähigkeitskarte aus und trefft einige schicksalhafte Charaktere, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben, die von der Jagd nach Wahrheit, Rache und Ehre handelt. Dabei ist es in der offenen Welt sogar möglich, andere Spieler mit dem Lasso zu fangen und hinter euch herzuschleifen. In den Pferderennen könnt ihr Power-Ups einsammeln, die die Ausdauer eures Gauls wieder auffüllen und dürft sogar eure Gegner beschießen.

Das Ehresystem & Koop-Missionen

Ähnlich wie in Red Dead Redemption 2 wartet auch der Onlinemodus mit einem Ehresystem auf: Alle eure Aktionen wirken sich positiv oder negativ auf eure Ehre aus. Es liegt also an euch, ob ihr den hilfsbereiten Revolverhelden oder den durchtriebenen Outlaw spielen wollt.

Ihr bestimmt eure Ehre durch verschiedene Entscheidungen über Leben und Tod bis hin zu natürlichen Interaktionen wie der Pflege eures Pferdes. Neben der Tatsache, dass die Welt auf subtile Weise unterschiedlich auf euch reagiert, hat eure Ehre auch Auswirkungen auf den Verlauf bestimmter Missionen.

Free-Roam-Missionen

Diese Missionen starten bei fremden Personen, die auf der Karte markiert sind und können sowohl alleine, als auch kooperativ mit einem Trupp angegangen werden. Unter den fremden Personen sollen sich laut Rockstar auch einige bekannte Gesichter befinden.

Je nachdem, wie ehrenhaft ihr seid, hat dies mitunter enorme Auswirkungen auf die Aufgaben: Ein ehrenhafter Revolverheld wird gebeten, einen Konvoi zu eskortieren und ihn vor den Angriffen von Gangs oder sogar den Trupps von anderen Spielern zu beschützen. Ein unehrenhafter Outlaw wird hingegen vielleicht darum gebeten, einen Verbrecher aus den Händen des Gesetzes zu befreien.

Ein Land der Möglichkeiten

Hierbei handelt es sich um eine tiefgründe kooperative Story für zwei bis vier Spieler, in der eure Ehre ebenfalls eine wichtige Rolle spielt. Diese Koop-Handlung soll kontinuierlich erweitert werden, verspricht Rockstar.

In „Ein Land der Möglichkeiten“ werdet ihr mit einer mehrteiligen Reihe von Missionen konfrontiert, von denen sich einige Teile ändern können, wenn sich eure Ehre auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit oder Rache verändert.

Red Dead Online So sieht der Character Creator aus

Die PVP-Modi in Red Dead Online

Natürlich dürft ihr in Red Dead Online nicht nur mit anderen Spielern zusammenarbeiten. Auch der Kampf gegen andere Spieler oder Teams soll im Multiplayer nicht zu kurz kommen. Insgesamt fünf wettkampforientierte Spielmodi erwarten euch zu Beginn, die Teil einer großen Showdown-Serie sind.

Außerdem habt ihr die Möglichkeit, auf dem Rücken eures Pferdes überall auf der Karte an Punkt-zu-Punkt-, rundenbasierten und offenen Rennen teilzunehmen. Um an den Showdown-Spielmodi teilzunehmen, müsst ihr euch einfach zu einer der auf der Karte verteilten Markierungen begeben.

Shootout & Team Shootout

Klassisches (Team-)Deathmatch mit unbegrenzten Leben. Wer vor dem Ablauf der Zeit die meisten Kills sammelt, gewinnt die Runde. Bei einem Unentschieden kommt es zum Sudden Death, in dem der nächste Kill entscheidet.

Make It Count

Red Dead Online trifft auf Battle Royale: Hier erwarten euch zwei Spielmodi, in denen ihr mit Bogen und einer Handvoll Pfeile oder Wurfmesser startet, um am Ende als letzter Überlebender als Sieger hervorzugehen. Die Karte schrumpft im Verlauf einer Runde regelmäßig und die Versteckmöglichkeiten werden seltener.

Most Wanted

Jeder Kill verbessert eure Position auf der Rangliste. Der besondere Kniff: Je näher ihr der Spitze kommt, desto mehr Punkte erhalten die Spieler, die euch erledigen.

Hostile Territory

Klassisches „King of the Hill“: Arbeitet als Team zusammen, um das Land zu kontrollieren. Erobert ein Gebiet, um Punkte zu sammeln: Das Team mit den meisten Punkten gewinnt. Außerdem endet die Runde, wenn ihr die Kontrolle über die gesamte Karte übernommen habt.

Name Your Weapon

Hier treten alle Spieler gegeneinander oder in Teams mit speziellen Waffen an. Je schwieriger die Handhabung der benutzten Waffe ist, desto mehr Punkte bekommt ihr für jeden Kill.

Red Dead Online Rockstar Games zu den Problemen und kommenden Inhalten

Weitere Inhalte und Updates zu Rockstar Games wollen die Entwickler nach und nach veröffentlichen. Auf der offiziellen Website könnt ihr sogar eigene Ideen für künftige Inhalte einreichen.