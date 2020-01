Red Dead Online - Diese Woche winken satte Erfahrungspunkteboni und Shop-Rabatte

Neben einem epischen Storymodus hat „Red Dead Redemption 2“ bekanntlich eine Online-Komponente zu bieten, die wöchentlich mit neuen Events und Inhalten aufwartet. Diesmal gibt es Rollen-XP-Boni für Free-Roam-Missionen und Preisnachlässe in Shops.

Spieler von Red Dead Online, dem Mehrspielermodus des Western-Abenteuers Red Dead Redemption 2, dürfen sich regelmäßig über wöchentliche Extras freuen. Diesmal stehen Erfahrungspunkteboni und Shop-Rabatte auf der Agenda.

Red Dead Redemption 2 Neue Gerüchte um Portierung für Nintendo Switch

25 Prozent mehr Rollen-XP in Events

Kopfgeldjäger, Händler und Sammler erhalten in rollenspezifischen Events wie Bergung, Handelsweg und Tag der Abrechnung derzeit eine um 25 Prozent erhöhte Menge an Erfahrungspunkten. Die Missionen sind allerdings erst ab Rollenrang 4 zugänglich.

Rockstar Games Ruffian Games arbeitet gemeinsam mit dem GTA-Entwickler an unangekündigten Titeln

Für den Abschluss einer legendären Kopfgeldjagd, einer Händler-Verkaufsmission, der Sammler-Aufgabe Traum eines Goldschürfers mit anschließendem Verkauf der Objekte bei Madam Nazar oder der Schwarzbrenner-Mission Moonshiners winken darüber hinaus jeweils 2000 Rollen-XP. Letztere können im Menü "Angebote & Belohnungen" eingelöst werden.

In dieser Woche gewährt euch Rockstar Games außerdem 30 Prozent Rabatt beim Kauf eines Gewehrs. Die Items Schlachttisch, Kopfgeldjägerlizenz und Sammlertasche sind des Weiteren fünf Goldbarren günstiger als üblich. Als Modus der Woche wurde übrigens Last Stand auserkoren, in dem sich Teilnehmer so lange bekämpfen, bis nur einer übrig bleibt.