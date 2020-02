Red Dead Online - Diese Woche neu: Holt euch jetzt eure kostenlose Kopfgeldjägerlizenz ab

Spielt ihr in dieser Woche „Red Dead Online“ könnt ihr euch auf folgende Geschenke, Boni und Vorteile freuen. Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen in unserer News zusammen.

Nicht nur in GTA Online, sondern auch in Red Dead Online könnt ihr euch derzeit Geschenke sichern. Spielt zwischen dem 4. und 10. Februar 2020 und erhaltet eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz für neue Kopfgeldjäger sowie 25 Bolas. Dabei handelt es sich um eine Wurfwaffe, die sich um die Beine flüchtender Zielpersonen schlingt. Obendrauf gibt es zudem 25 Verfolgungspfeile. Beide Munitionsgeschenke können in der Truhe im Lager oder bei jeder Postmeisterei abgeholt werden.

Boni und Vorteile

In dieser Woche erhaltet ihr in „Red Dead Online“ 25 Prozent Rabatt auf Stallstellplätze sowie 40 Prozent Rabatt auf Bretonen, Kladruber, Criollo und Norfolk Roadster in ausgewählten Fellfarben. Die Emotes Ich beobachte dich, Hut antippen, In die Ferne schauen und Verkatert sind ebenfalls 40 Prozent günstiger.

PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten dreimal kostenlose Maische für ihre Schwarzbrennerei und dreimal kostenlose Vorräte für Händler, während Twitch-Prime-Mitglieder, die ihr Konto mit dem Rockstar Games Social Club verbinden, die Sammlertasche und das polierte Kupferdestillen-Upgrade kostenlos erhalten (besucht Twitch Prime, um euch anzumelden).