Red Dead Online - Dataminer will Spielmodi wie Race oder Deathmatch entdeckt haben

Es gibt weitere Leaks zu Red Dead Online, die sich auf einige Spielmodi und soziale Optionen beziehen. Darunter sollen sich Duelle, Rennen und sogar ein Deathmatch-Modus befinden.

Wir wissen bereits, wie hoch die Spielerzahl in Red Dead Online sein wird und wir haben bereits einen kleinen Einblick in die kaufbaren Fortbewegungsmittel erhalten. Doch nun gibt es neue Leaks, die sich mit einigen Spielmodi und sozialen Features befassen.

Red Dead Online Multiplayer enthüllt: Beta und neue Infos zu Release bekannt!

Spielmodi und sozieale Features

Ein findiger Dataminer namens Fireboyd78 hat nun einige Informationen in den Spieldaten von Red Dead Redemption 2 auffinden können. Diese Parameter beziehen sich auf den ''Multiplayer'', also besteht wohl eine Verbindung zu Red Dead Online. Die Klausel ''Dead'' im Verbund mit einigen anderen Einträgen wie ''Respawn'', ''Inform Law'', ''Duel'' oder ''Parley'' lässt nun darauf schließen, dass es in der Tat die Möglichkeit zu einem Duell mit einem anderen Spieler gibt. Alternativ stehen andere Optionen zur Verfügung, die Spieler nach dem Ableben dann auf sozialer Ebene in Erwägung ziehen können. Beispielsweise kann das Gesetz informiert werden.

Doch die Webseite rockstarintel geht noch einen Schritt weiter und möchte schon jetzt die ersten Spielmodi in Erfahrung gebracht haben. Folgende Modi sollen demnach im Spiel enthalten sein:

Mission

Deathmatch

Race

So soll es schon jetzt eine Bestätigung für einen Racing-Modus geben, der dann wohl mit Pferden abgehalten wird. Das würde sich auf jeden Fall mit den Einträgen des Dataminers decken, denn auch hier ist die Rede von ''INPUT_MULTIPLAYER_RACE_RESPAWN''. Diese Parameter sollten ziemlich eindeutig sein.

Red Dead Online Leak: Liste mit Fahrzeugen und Pferden aufgetaucht

Ihr könnt Red Dead Online jetzt vorbestellen!