Ready or Not - Neuer Trailer veröffentlicht: Ein geistiger Nachfolger zur SWAT-Reihe?

Über den YouTube-Kanal von Gamespot hat Entwickler VOID einen frischen Trailer zu dem Taktik-Shooter Ready or Not veröffentlicht, der unter anderem einige Gameplay-Szenen beinhaltet und dabei eine ziemlich gute Figur macht. Lange war es still rund um den kommenden Taktik-Shooter Ready or Not aus dem Hause VOID Interactive, bei dem die Entwickler ein hohes Maß an Realismus versprechen. Das Ziel bestehe daraus, eine realistische SWAT-Simulation auf den Markt zu bringen, die im Koop mit bis zu acht Spielern funktioniert. Dabei soll der Titel nicht vergleichbar mit Ubisofts „Rainbow Six: Siege“ sein, da der Fokus laut der Verantwortlichen stärker auf strategischen Elementen liegt. Ready or Not Neuer Stern am Taktik-Shooter-Horizont Ein Lebenszeichen! Nun dürfen sich alle Spieler, die bereits Sorge um „Ready or Not“ hatten, auf ein neues Lebenzeichen in Form eines achtminütigen Videos freuen, das Gameplay-Ausschnitte zeigt. Hier zeigt sich recht deutlich, wie stark sich die Entwickler von VOID tatsächlich von der Rainbow- und der SWAT-Reihe haben inspirieren lassen. Gemeinsam mit euren Freunden müsst ihr verschiedene Einsätze erfolgreich absolvieren und dabei verdächtige Personen zur Aufgabe zwingen. Türen können mittels Dietrich oder durch Beschuss geöffnet werden, während bei Dunkelheit ein entsprechendes Nachtsichtgerät zum Einsatz kommt. Außerdem wird es zahlreiche weitere nützliche Tools und Waffen geben, die euch als gut ausgerüstete Spezialeinheit einen klaren Vorteil gegenüber euren Gegenspielern verschaffen. Ready or Not Die Arbeiten an dem Hardcore-Shooter schreiten voran Insgesamt könnt ihr euch auf eine Singleplayer-Kampagne sowie kompetitive und Multiplayer-Modi freuen. Ein wenig müsst ihr euch allerdings noch in Geduld üben, da „Ready or Not“ erst für das 4. Quartal 2020 geplant ist. Bis dahin werden uns die Entwickler aber sicherlich nach und nach mit neuen Infos und Videos zu dem Taktik-Shooter versorgen. Den frischen Trailer haben wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden. Was haltet ihr bislang von dem Titel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. © VOID Interactive

