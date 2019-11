Razer - Sneak Peek zu den Cyber Weekend Deals 2019 mit starken Rabatten

Derzeit könnt ihr im Onlinestore von Razer richtig viel Geld sparen. Denn zur Zeit werden dort für kurze Zeit zahlreiche Gaming-Produkte zu stark reduzierten Preisen angeboten.

Neben Amazon, Saturn, MediaMarkt, Otto und Co. bietet derzeit auch der Peripherie-Hersteller Razer im Rahmen des „Sneak Peek“ zu den bevorstehenden Cyber Weekend Deals zahlreiche Hardware wie Kopfhörer, Mäuse, Tastaturen, Mikrofone und Bekleidung speziell für Gamer zu deutlich reduzierten Preisen an.

Beispielsweise könnt ihr im Onlinestore von Razer die Gaming-Tastatur Razer Ornata anstatt für 89,99 Euro bereits für 50,99 Euro abstauben. Das ist ein Rabatt von 39 Euro. Die Razer BlackWidow Chroma V2 gibt es schon für 111,99 Euro anstatt für 189,99 Euro. Das ist ein satter Rabatt in Höhe von 78 Euro. Das Gaming-Headset Razer Kraken in der Quartz Edition könnt ihr derzeit für gerade einmal 59,99 Euro erwerben. Bei den Mäusen wird die Razer Lancehead für 85,99 Euro und die Razer Basilisk in der Mercury Edition für 44,99 Euro angeboten.

Diese Angebote gelten bis zum morgigen Donnerstag, den 28. November 2019. Wir werden euch in den nächsten Tagen regelmäßig über neue Angebote, Schnäppchen und Deals rund um den Black Friday auf dem Laufenden halten.

Die besten Sneak Peek-Angebote bei Razer

