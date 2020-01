Razer - Der Kishi Universal Mobile Gaming Controller ist Razers neue Antwort auf die Switch

Mit dem Kishi Universal Mobile Gaming Controller kündigte Razer auf der CES 2020 jüngst den Nachfolger des Razer Junglecat an. Das Design orientiert sich dabei abermals an der Nintendo Switch.

Für Fans von Razer sind mit der CES 2020, die aktuell in Las Vegas stattfindet, wilde Zeiten angebrochen. Nicht nur kündigte der Hersteller von Computerzubehör mit dem Razer Tomahawk Gaming Desktop seinen ersten Gaming-PC an, man wird zudem einen eigenen 5G-Router veröffentlichen, einen E-Racing-Simulator und den Quasi-Nachfolger des Razer Junglecat: den Kishi Universal Mobile Gaming Controller.

Kishi Universal Mobile Gaming Controller

Im Oktober des letzten Jahres kündigte Razer den Junglecat an, ein Mobile Gamepad, dessen Design sich stark an der Switch orientiert. Die Controller, die an die Joy-Cons von Nintendo erinnern, werden an der Seite des Handys angebracht. Jedoch gab es ein Problem mit dem Junglecat, schließlich war das Gerät lediglich mit ein paar wenigen Android-Smartphones kompatibel und musste in einem separaten Case gelagert werden, wenn man es nicht benötigte.

Razers neuer Gamecontroller für Smartphones, der Kishi Universal Mobile Gaming Controller, ist gewissermaßen der Nachfolger des Junglecat und im Gegensatz zu diesem sowohl mit Android (via USB-C) als auch mit iOS (via Lightning) kompatibel. Am Prinzip ändert sich nichts. Der zweigeteilte Controller wird links und rechts an das Telefon angedockt und dient auf diese Weise als Steuerung für Spiele. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Game lokal auf dem Handy liegt oder aus der Cloud abgerufen wird.

Jedoch macht Razer kein Geheimnis daraus, dass der Kishi im Zusammenhang mit Cloud Gaming entworfen und für diese Art des Spielens optimiert wurde. Das kalifornische Unternehmen weist explizit darauf hin, dass diese Art der Verbindung praktisch latenzfrei wäre. Und sollte beim intensiven Spielen einmal der Akku zu Neige gehen, kann dank einer Passthrough-Verbindung das Smartphone via Controller aufgeladen werden.

Der Controller hat noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin, soll aber Anfang 2020 auf den Markt kommen. Zum Preis hat Razer bisher noch keine Angaben gemacht. Laut Pressemitteilung ist der Kishi Universal Mobile Gaming Controller mit den folgenden Android- und iPhone-Smartphones kompatibel:

Samsung Galaxy S8/S8+/S9/S9+/S10e/S10/S10+/Note 8/Note 9/Note 10/Note 10+.

Google Pixel 2/2 XL/3/3XL/4/4XL.

iOS Smartphones: iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone XR/XS/XS Max, iPhone X, iPhone 8/8 Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 6 / 6 Plus.

Diverse (Android 7.0 Nougat oder höher).