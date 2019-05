Razer - Er kommt tatsächlich: Eigener Toaster offiziell angekündigt

Anfangs handelte es sich lediglich um einen Aprilscherz, jetzt wird der Razer-Toaster tatsächlich zur Realität. Alles, was es dafür brauchte, waren 45.000 Facebook-Likes und zwölf Tattoos. Bis es aber tatsächlich soweit ist, dürften noch einige Jahre vergehen.

Seit 2013 wird Razer scherzhaft gefragt, ob das Unternehmen nicht irgendwann einen eigenen Toaster auf den Markt bringen wollen würde. Auch wenn man diese Idee 2016 im Rahmen eines Aprilscherzes noch einmal aufgriff, entwickelte sie sich nie zur Realität – bis jetzt.

Der Razer-Geschäftsführer Min-Liang Tan erklärte schon vor Jahren, dass der Toaster in Produktion gehen würde, sobald eine entsprechende von Fans erstellte Facebook-Seite insgesamt eine Million Likes erreicht. Allerdings zeigten sich einige Fans derart entschlossen und tätowierten sich den Razer-Toaster auf den Oberarm, wobei jedes einzelne Tattoo laut Tan insgesamt 100.000 Likes wert ist.

Razer Hammerhead Duo im Test – Bodenständige In-Ear-Kopfhörer ohne Schnickschnack

Einige Jahre braucht der Razer-Toaster noch

Tan habe ein Team an Designern und Ingenieuren damit beauftragt, den Razer-Toaster für die Serienproduktion bereit zu machen, erklärte er auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Dies könne zwar einige Jahre in Anspruch nehmen, man wolle die Community jedoch in den Entwicklungsprozess mit einbeziehen.

Möglicherweise wird sich Razer ja an dem Aprilscherz-Modell orientieren, das zugegebenermaßen gar nicht mal so schlecht aussieht. Wenn die RGB-Beleuchtung stimmen sollte, würden wir für die Redaktion auch einige Exemplare kaufen.