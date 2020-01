Rainbow Six: Siege - Year-5-Pass geleakt  in diesem Jahr mit weniger Operatorn

Seit 2015 erfreut sich Ubisofts Taktik-Shooter „Rainbow Six: Siege“ enormer Beliebtheit. Das liegt vor allem daran, dass die Entwickler das Spiel regelmäßig mit neuen Inhalten und Events versorgen. Im fünften Jahr könnten euch laut einem aktuellen Leak aber deutlich weniger Operator erwarten.

In Kürze startet Rainbow Six: Siege in das fünfte Jahr, in dem euch Entwickler Ubisoft im Rahmen von Seasons abermals neue Inhalte spendiert. Einem aktuellen Leak zufolge dürft ihr euch diesmal allerdings über deutlich weniger neue Operator freuen.

Year-5-Pass mit nur sechs neuen Operatorn

Wie in jedem Jahr seit dem Release 2015 wird der Taktik-Shooter „Rainbow Six: Siege“ diesmal erneut einen Season Pass erhalten, mit dem ihr im Verlauf von vier Saisons neue Inhalte freischaltet. Einem aktuellen Leak zufolge erwarten euch im nunmehr fünften Jahr allerdings lediglich sechs neue Operator und damit zwei weniger als in den vorangegangenen Jahren.

Das hat zumindest Reddit-Nutzer ignotusartifex herausgefunden, der nach dem Starten des Spiels einen Hinweis angezeigt bekam, der die Inhalte des Year-5-Pass betraf. Die anderen Boni für den Kauf des Season Pass entsprechen denen vorangegangener Jahre, weshalb der Leak der Wahrheit entsprechen dürfte.

Wie immer erhaltet ihr für den Kauf des Season Pass lediglich einen siebentägigen Vorab-Zugang für die neuen Charaktere, die sich danach ohne den Einsatz von Echtgeld im Spiel freischalten lassen.

Ubisoft bestätigt Änderung am Season Pass

Die Bestätigung des Leaks ließ nicht lange auf sich warten, Community Manager Ubi-Fanch verrät auf reddit, dass sich das Team für die neue Saison anders aufstellen wird:

„Wie unser Game Director Leroy Athanassoff gesagt hat, investieren wir unsere Ressourcen in den Aufbau neuer Funktionen und Systeme, die jeden Spieler in jedem Match betreffen. Der Year-5-Pass spiegelt diese Entscheidung wieder.“

Statt acht neuen Operatoren dürft ihr euch in diesem Jahr also nur auf sechs neue Charaktere freuen, dafür soll es aber mehr kostenlose Events, Reworks und andere Gameplay-Features geben. Was euch in fünften Jahr und darüber hinaus erwartet, wollen die Verantwortlichen im Rahmen des Six Invitational im Februar bekannt geben.