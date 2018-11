Rainbow Six: Siege - Weltweite Zensur für Release in Asien

Für den bevorstehenden Release in mehreren asiatischen Ländern übt sich Ubisoft an Selbstzensur in Rainbow Six: Siege. Im Zuge dessen werden mehrere Symbole aus dem Spiel entfernt oder ersetzt. Darunter fallen unter anderem sexuelle Inhalte, Blut in der Umgebung oder Glücksspiel-Darstellungen.

Der Erfolg von Rainbow Six: Siege soll in Kürze in mehreren weiteren asiatischen Ländern fortgeführt werden, doch vorher muss Publisher Ubisoft einige Hürden überwinden. Um den Release durchführen zu können, muss das Spiel an die kulturellen und rechtlichen Unterschiede angepasst werden.

Wie Ubisoft in einem aktuellen Blogeintrag bekanntgab, wird das Unternehmen im Zuge dessen mehrere Symbole und Objekte ersetzen oder gänzlich entfernen. Die Änderungen werden nicht nur in den entsprechenden Regionen, sondern auf der ganzen Welt umgesetzt.

Selbstzensur für Effizienz

Ubisoft verzichtet deshalb auf verschiedene Versionen des Spiels und setzt lieber auf eine einzige. Der Publisher begründet den Schritt damit, dass eine entsprechende Fokussierung zu einer höheren Effizienz führt.

Somit müssen zum Beispiel auch deutsche oder amerikanische Spieler mit den veränderten Symbolen leben. Nur zum Vergleich: Das wäre so, als hätte Bethesda in Wolfenstein 2 die Nazi-Andeutungen nicht nur in der deutschen Version zensiert, sondern auch in allen anderen Territorien.

Hier sind einige Beispiele der Selbstzensur, die Ubisoft bereitgestellt hat: