Rainbow Six: Siege - Ubisofts Plan gegen Teamkills

Ubisoft geht in „Rainbow Six: Siege“ das große Problem mit den beabsichtigten Teamkills an und möchte neue Regeln einführen. Vorerst wird ein neues System auf dem Testserver ausprobiert und Feedback gesammelt. Wie genau Ubisoft künftig gegen Teamkills vorgehen möchte, haben wir für euch zusammengefasst.