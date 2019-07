Rainbow Six: Siege - Ubisoft testet drastische Änderungen für Schild-Operatoren

In „Rainbow Six Siege“ werden einige gravierende Änderungen für Schild-Operatoren ausprobiert. Künftig wäre es möglich, dass die betroffenen Operatoren keine One-Hit-Kills mehr zur Verfügung stehen haben.

In Rainbow Six Siege sorgen sie für eine gespaltene Community: Schild-Operatoren, die in vielen 1-vs.-1-Situationen übermächtig erscheinen. Offenbar hat sich auch Ubisoft dieser Meinung angeschlossen und prüft nun einige Möglichkeiten, die Schild-Operatoren etwas zu nerfen.

So könnt ihr schon jetzt auf den Testservern von „Rainbow Six Siege“ - neben einigen Anpassungen anderer Operatoren - eine Neuerung für die Schilder ausprobieren. Sie sind nun nicht mehr in der Lage, One-Hit-Kills zu fabrizieren.

Welche Änderungen werden an den Schild-Operatoren von Rainbow Six Siege vorgenommen?

Genauer gesagt, geht es dabei um die Nahkampf-Kills. Bisher ist es so, dass ein Nahkampfangriff, egal ob mit Schild oder einem Messer, den sofortigen Kill nach sich zieht.

Die Schilde wurden nun so in „Rainbow Six Siege“ angepasst, dass sie nur noch Schadenspunkte verursachen und den gegenüberstehenden Operator so maximal in den DBNO-Status (down but not out) versetzen können.

Aus diesem kann der Operator dann von seinen Teammitgliedern wiederbelebt werden. Natürlich handelt es sich hier um einen ersten Test für „Rainbow Six Siege“. Ob die Änderung auch so auf den finalen Servern landen wird, ist abhängig davon, wie zufrieden die Macher und die Community damit sind.