Rainbow Six: Siege - Ubisoft teasert Fähigkeiten der neuen Operator mit lustigem Video an

Am Sonntag wird Ubisoft die neue Season von „Rainbow Six: Siege“ offiziell ankündigen. In einem neuen Teaser-Video zeigen die Entwickler die Gadgets der neuen Operator aus Operation Ember Rise, die spannende neue Spielmechaniken versprechen.

Vermutlich im September geht Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege in die nächste Season. Nachdem die Entwickler gestern bereits Operation Ember Rise angeteasert haben, reichen sie jetzt ein aberwitziges Video zu den neuen Gadgets hinterher.

Rainbow Six: Siege Operation Ember Rise: Teaser zur nächsten Season zeigt neue Operatoren

Enterhaken und Flammenschild in Rainbow Six: Siege

Wie wir bereits wissen, stammen die beiden neuen Charaktere, die mit Jahr 4 Saison 3 das Roster ergänzen, aus Südamerika. Genauer gesagt aus Peru und Mexiko. Zudem deutet alles darauf hin, dass die Operator sich wieder aus einem Angreifer und einem Verteidiger zusammensetzen.

Das neue Video, das ihr ganz unten in diesem Beitrag findet, liefert allerdings bereits einen ersten Blick auf die Gegenstände, auf die „Indiana Jones und Indiana Jane“ zurückgreifen dürfen.

Bereits die Videobeschreibung verrät, wohin die Reise mit den neuen Charakteren in „Rainbow Six: Siege“ führt:

„Neue Operator brauchen neue Gadgets. Glücklicherweise haben wir die beste R&D-Abteilung im Unternehmen. Wagst du einen neuen Ansatz oder brennst du Dinge nieder? Schwingst du dich in die Action oder bereitest du einen Hinterhalt vor?“

Das können die neuen Operator in Rainbow Six: Siege

Der erste neue Operator verfügt offenbar, wie vermutet, über einen Kletterhaken, der es der Angreiferin erlaubt, schnell in höhergelegene Bereiche vorzudringen. Anscheinend könnt ihr beispielsweise schnell das Stockwerk wechseln oder zuvor zerstörte Luken erklimmen.

Währenddessen greift der Verteidiger auf einen Vulcan-Schild zurück, der mit einer brennbaren Flüssigkeit bestückt ist. Schießen Feinde auf den Kanister, entsteht eine Flammenwand, die die Angreifer zurückdrängt und Schaden (vermutlich über Zeit) verursacht.

Rainbow Six: Siege Neuer Operator sieht aus wie Charakter aus Indiana Jones

Die Namen beider Operator von „Rainbow Six: Siege“ sind noch nicht bekannt, allerdings soll die vollständige Enthüllung bereits am kommenden Sonntag, den 18. August im Rahmen des Six Major Raleigh stattfinden. Auf der gamescom 2019 wird es ebenso neue Informationen zum Spiel geben. Da „Rainbow Six: Siege“ am Stand von Ubisoft spielbar ist, wäre es zudem denkbar, dass ihr die neuen Operator direkt vor Ort ausprobieren könnt.