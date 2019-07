Rainbow Six: Siege - So spielt sich das Showdown-Event im Wilden Westen

Zeit für einen Showdown in „Rainbow Six: Siege“: Gestern ist mit diesem Modus ein neues Event im Taktik-Shooter an den Start gegangen, das neue Spielregeln, Skins und Herausforderungen mit sich bringt. Wir verraten euch, wie ihr die Event-Packs bekommt und was euch sonst noch erwartet.

Rainbow Six Siege hat ein neues Event. Nach „Rainbow is Magic“, das vor allem bunt daherkam, geht es nun dreckig in den Wilden Westen. Vom 02. bis zum 16. Juli 2019 könnt ihr den Showdown-Modus zusammen mit anderen genießen. Als Entlohnung locken natürlich wieder coole Skins, die sich aber zum Teil hinter einer Paywall verstecken.

In unserer kleinen Übersicht zum neuen Showdown-Modus von „Rainbow Six: Siege“ lest ihr also nicht nur, wie sich das neue Event spielt, sondern auch, wie ihr an die Packs mit den Skins herankommt. Alles, was es dann noch braucht, sind eine Handvoll Kugeln und einen Schluck Zielwasser.

Was ändert sich durch das Event?

Showdown entsendet euch auf eine völlig neue Karte in „Rainbow Six: Siege“. Fort Truth ist eine Map für insgesamt sechs Spieler, drei davon in jedem Team. Die Auswahl besteht dabei aus Maverick, Ash, Twitch, Capitao und Glaz im Angriff und Alibi, Kaid, Caveira, Maestro oder Rook in der Verteidigung.

Die Verteidiger müssen einen gestohlenen Goldschatz bewachen und verhindern, dass die Sherifs diesen einnehmen. Im Grunde handelt es sich dabei um einen einfachen „Bereich sichern“-Spielmodus, den wir aus „Rainbow Six: Siege“ schon zur Genüge kennen.

Spannend wird es dann aber bei den spielerischen Aspekten. Denn das HUD verrät euch nur noch wenig. Elemente wie Gesundheitsanzeige oder Fadenkreuz wurden gestrichen. Zudem werden alle Spieler nur noch mit der BOSG. 12.2, einer Shotgun mit zwei Schüssen und extremer Präzision und Reichweite, sowie einem Magnum-Revolver ausgestattet. Lasset die Shootouts beginnen!

Wie bekommt ihr die Showdown-Event-Packs mit den coolen Skins?

Insgesamt gibt es 31 exklusive Skins, die sich in den Event-Packs der Showdown-Collection verbergen. Eine ganze Menge, doch gibt Ubisoft euch immerhin einen kleinen Vorsprung. Für den ersten Login erhaltet ihr bereits ein kostenloses Pack. Das Zweite bekommt ihr, wenn ihr insgesamt zehn Runden im Showdown-Modus von „Rainbow Six Siege“ gewinnt. Nicht vergessen: Aktiviert dafür die Herausforderung im Menü von Uplay.

Die restlichen 29 Pakete gibt's dann nur gegen echtes Geld. Jedes Showdown-Pack kostet satte 300 R6-Credits. Immerhin gibt es den Vorteil, dass ihr keine Duplikate erhalten könnt. Dennoch: Wer ein bestimmtes Item für seinen Lieblingsoperator haben will, kann hier schnell ein kleines Vermögen ausgeben, wenn das Item-Glück nicht direkt hold ist.