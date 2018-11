Rainbow Six: Siege - Das sind alle Fähigkeiten von Nomad und Kaid

Ubisoft hat die zwei neuen Operatoren Nomad und Kaid vorgestellt, die schon in Kürze Einzug halten werden in Rainbow Six: Siege. Wir haben euch die wichtigsten Fähigkeiten und Gadgets übersichtlich zusammengefasst.

Erst kürzlich berichteten wir über Rainbow Six: Siege und die neue Operation Wind Bastion, die zwei neue Operatoren ins Spiel bringen sollte. Nun haben die Kollegen von Ubisoft einen Trailer veröffentlicht, der einen umfangreichen Ersteindruck zu Kaid und Nomad liefert. Wir sehen alle Gadgets und die neuen Waffen der kommenden Spezialkräfte im Einsatz.

Rainbow Six: Siege Neuer Operator katapultiert Feinde durch die Luft, ein anderes Gadget elektrisiert

Operator: Nomad

Nomad verfügt über eine besondere Fähigkeit. Bei ihrem Gadget ''Airjab Launcher'' wird es besonders knifflig. Sie verschießt kleine Annäherungsminen über das Gewehr, die nach dem Aufprall und erst nach dem Kontakt mit dem Feind explodieren. Sie stoßen feindliche Operatoren nicht nur zurück, sondern werfen sie zeitgleich zu Boden. In diesem kritischen Moment sind die Feinde für eine kurze Zeit hilflos ausgeschaltet, sodass sie nicht schießen können. Das Gadget kann im Angriff eingesetzt werden oder gar in der Verteidigung, denn die Annäherungsmine verweilt in der angepeilten Position.

Wichtig: Feinde können mit dem Gadget sogar durch zerstörbare Wände oder gar von Häusern katapultiert werden. Da kommt es auf euren Ideenreichtum an.

Nomad ist ein Angreifer

Waffe: AK-74M und ARX 200

Nomad verfügt über Tier-2-Tempo und Tier-2-Armor.

Operator: Kaid

Der neue Operator Kaid kann sein Gadget ''Rtila'' ebenfalls aus der Entfernung auf einen Punkt werfen. Die elektronische Klaue setzt dann Metallobjekte in einem bestimmten Radius unter Strom.

Wichtig: Ihr könnt mit Rtila sogar verstärkte Luken von der Unterseite unter Strom setzen, was ganz neue taktische Möglichkeiten ins Spiel bringt. Ebenfalls nicht zu verachten ist der Umstand, dass die Gadgets nicht direkt auf der Oberfläche positioniert sein müssen, was es schwieriger macht, sie zu orten und zu zerstören für die Angreifer. Sie können jedoch von IQ gespottet und von Thatcher mit der EMP oder Twitch mit der Drohne zerstört werden.

Kaid ist ein Verteidiger

Waffe: TCSG12, Aug A3 und eine .44 Mag Semi-Auto

Kaid verfügt über Tier-1-Tempo und Tier-3-Armor

