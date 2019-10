Rainbow Six: Siege - Sichert euch jetzt exklusive Halloween-Skins in Doktor's Curse

Halloween naht und in „Rainbow Six: Siege“ gibt es derzeit ein Event, das den Spielern unter anderem neue, schaurige Skins beschert. Verpasst auf keinen Fall den Fluch des Doktors!

Wenn ihr regelmäßig Rainbow Six: Siege einen Besuch abstattet, könnt ihr euch nun auf ein neues Event freuen, das Ubisoft passend zum nahenden Halloween-Fest veranstaltet.

Ihr habt nun die Gelegenheit, das Halloween-Event Doktor's Curse zu spielen und in dem Zeitraum zahlreiche Goodies für eure digitale Operatoren-Sammlung abzustauben.

Wie immer gilt, dass das Event zeitlich begrenzt ist. In dem Fall ist das Event am 06. November 2019 wieder vorüber und alles geht seinen gewohnten Alltag. Aber was bietet das Event alles?

Halloween-Event Doktor's Curse

Ein neuer Spielmodus namens Monsterjagd wartet auf euch, in dem ihr mit einem Hammer auf Untote losgehen müsst. Ihr habt richtig gehört, ihr seid lediglich mit einem Hammer ausgestattet. Dazu kommt allerdings noch jeweils ein Gadget, zum Beispiel die Drohne von Lion oder der Herzschlagsensor von Pulse.

Und da es sich um einen PvP-Modus handelt, könnt ihr ebenso in die Rolle der Monster schlüpfen. Hier gilt es die Runde zu überleben, indem ihr Fallen (Sprengfallen, Gasgranaten und mehr) platziert und auf eine Sonderfähigkeit namens Nightstride zugreift. Sie macht euch schneller und ihr verschwindet im Dunkeln.

Davon ab solltet ihr auf keinen Fall die 28 kosmetischen Items verpassen. Hier gibt es nämlich neben zahlreichen Gegenständen fünf neue Skins, für die Operatoren Frost, Kapkan, lesion, Ela und Smoke. Sogar Doc und Bandit erhalten neue Skins, obgleich sie nicht für den neuen Modus vorgesehen sind. Aber schaut diesbezüglich mal in der Geister-Villa nach (Erdgeschoss).

Wichtig: Ihr könnt übrigens ein Gratis-Event-Pack freischalten, indem ihr auf die Aufgaben im Ubisoft Club schaut. Und ein Event-Pack gibt es gratis obendrauf, wenn ihr euch im Eventzeitraum einloggt.