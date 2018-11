Rainbow Six: Siege - Rekordzahlen: Über 40 Millionen registrierte Spieler

Immer mehr Spieler kaufen sich Rainbow Six: Siege. Der kompetitive Taktik-Shooter aus dem Hause Ubisoft ist immer noch sehr gefragt und die Spielerzahl wächst und wächst. Die magische Marke von 40 Millionen registrierten Spielern wurde nun gebrochen.

Rainbow Six: Siege wird regelmäßig mit Updates und neuen Inhalen versorgt. Und die ständige Pflege des Produkts dürfte nun dazu beigetragen haben, dass die Verantwortlichen hinter dem Titel sich auch Jahre nach der Veröffentlichung des Spiels noch immer über eine lebendige Community freuen dürfen. Die Anzahl der Spieler, die sich täglich ins taktische Shooter-Getümmel stürzen wächst stetig an.

Rekordzahlen in RSS

Jüngst ließ Ubisoft Bemerkenswertes zu den Spielerzahlen verlauten. So ist nun bekannt, dass Rainbow Six: Siege über 40 Millionen registrierte Spieler vorzuweisen hat. In den letzten 1,5 Jahren (seit Mai 2017) ist die Spielerzahl also um 50 Prozent angewachsen. Damals waren es noch rund 20 Millionen Spieler.

Jüngst gab es wieder ein Event, dass die Karte Haus in eine gruselige Halloween-Version verwandelt hatte. Und auch wenn der Event wieder vorüber ist, durften die Spieler hier zahlreiche kosmetische Items freispielen. Mehr Content dieser Art ist in Zukunft zu erwarten. Weiter wurden nun endlich bekannte Bugs entfernt:

