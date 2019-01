Rainbow Six: Siege - Patch Y3S4.2 mit Caveira-Nerf ist da, das müsst ihr wissen!

Caveira geht es mit dem neuen Update an den Kragen, der Nerf befasst sich mit ihrer Luison-Pistole, die nun anderen Pistolen angepasst wird. Wir verraten euch die wichtigsten Änderungen am Balancing der Operatoren.

Ubisoft veröffentlicht ein Update für Rainbow Six: Siege mit dem Namen Y3S4.2 und das Datum für die Veröffentlichung steht auch schon fest. Bereits am 5. Februar ist es so weit und die Daten werden auf dem PC aufgespielt, am 6. Februar folgen dann die PS4 und Xbox One.

Balancing-Update Y3S4.2

Allem voran hat der Operator Caveira einige Änderungen erfahren, die die gefürchtete Luison-Pistole betreffen. Allem voran wurde der Schaden von 99 auf 65 reduziert, damit sie sich an andere Pistolen anpasst. Das Magazin hat fortan nur noch 12 anstatt 15 Kugeln. Beim Rückstoß wurde ebenfalls geschraubt, der jetzt weiter ausschlägt (Distanzangriffe werden schwieriger). Und am Ende gibt es noch eine erhöhte Streuung beim Feuern aus der Hüfte, was die Effektivität ohne Visier reduziert.

Beim Clash gibt es ebenfalls Anpassungen, die sich auf die Waffe SPSMG9 beziehen. Die Zwei-Schuss-Feuerstöße fallen weg, die Waffe funktioniert jetzt vollautomatisch. Der Rückstoß wird ebenfalls "angepasst", sodass er sich anderen vollautomatischen Waffen angleicht. Die Munition wird von 121 auf 161 erhöht und der Schaden wird ebenfalls leicht erhöht von 30 auf 33.

Kleinere Änderungen gibt es zudem an der AUG A3 von Kaid, dessen AVS-Geschwindigkeit um 33 Prozent erhöht wird. Die MP5 von Doc und Rook macht nun weniger Schaden, also nur noch 27 anstelle von 30. Zudem blinkt beim Nomad nun das gelbe Licht beim Lufthieb während der Aktivierungszeit auf.

Davon ab gibt es zahlreiche Fehlerbehebungen, die ihr den offiziellen Patchnotes entnehmen könnt.