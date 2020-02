Rainbow Six: Siege - Operation Void Edge enthüllt  Alle Infos zur neuen Season

Ubisofts Taktik-Shooter „Rainbow Six: Siege“ startet in sein fünftes Jahr. Den Auftakt bildet die neue Season mit dem Namen Operation Void Edge, die zwei neue Operator und zahlreiche Neuerungen bereithält. Wir haben für euch alle Infos zusammengetragen.

Im Rahmen des Six Invitational 2020, das am vergangenen Wochenende im kanadischen Montréal stattfand, hat Ubisoft alle Details zur ersten Saison des fünften Jahres von Rainbow Six: Siege enthüllt. Was euch in Operation Void Edge erwartet, erfahrt ihr bei uns.

Zwei neue Operator: Oryx und Iana

Operation Void Edge bringt zwei neue Operator mit sich, die auf die Namen Oryx und Iana hören. Diese haben wir euch gestern bereits vorgestellt, sie sollen ab heute auf den Testservern zur Verfügung stehen, um ausgiebig angetestet zu werden.

Oryx, der neue Verteidiger, ist der Stellvertreter von Kaid. Seine Stärke liegt in seiner Kraft, weshalb er kein Gadget in der eigentlichen Form verwendet. Stattdessen greift er auf den Remah-Ansturm zurück, der verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet.

Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit kann er schnell große Distanzen überbrücken. Zudem ist er in der Lage, Angreifer – sogar schwer bewaffnete wie beispielsweise Montagne – einfach umzuwerfen, zerstörbare Wände zu durchbrechen oder Luken hochzuklettern.

Ausrüstung:

Primärwaffe: MP5, SPAS-12

MP5, SPAS-12 Equipment: Stacheldraht, Wandkamera

Stacheldraht, Wandkamera Fähigkeit: Remah-Ansturm

Die neue Angreiferin heißt Iana. Sie ist in er Lage, ein Hologramm von sich selbst zu erzeugen, die sie mit dem Gemini-Replikator selbst steuern kann. Das Hologramm bewegt sich also und verursacht dabei dieselben Geräusche wie ein echter Spieler, ist also quasi das mobilere Gegenstück zu Alibi. Schießen oder Gadgets verwenden kann die Kopie allerdings nicht.

Ausrüstung:

Primärwaffe: G36C, ARX200

G36C, ARX200 Equipment: Rauchgranate, Splittergranate

Rauchgranate, Splittergranate Fähigkeit: Gemini-Replikator

Map-Rework und weitere Neuerungen

Zusätzlich zu den zwei neuen Charakteren, hält die neue Season von „Rainbow Six: Siege“ aber noch zahlreiche weitere Änderungen parat. Oregon, eine der dienstältesten Karten des Taktik-Shooters, bekommt ein umfangreiches Rework spendiert.

Damit erhoffen sich die Entwickler neue strategische Möglichkeiten für den Angriff und die Verteidigung der Bombenplätze. So wurde unter anderem der kleine Büro-Turm auf beiden Etagen erweitert.

Doch damit nicht genug. Zusätzlich schrauben die Entwickler von Ubisoft Montréal am Gameplay von „Rainbow Six: Siege“. So lassen sich beispielsweise die Holzbarrikaden jetzt noch detaillierter auseinandernehmen.

Gleichzeitig werden die Startpositionen der Drohnen verändert – sie entsprechen nun immer der zuerst gewählten Startposition des zugehörigen Angreifers, was für weniger Chaos zum Rundenbeginn sorgen soll. Außerdem wurde das Spieler-Hub neu gestaltet und modernisiert, um für mehr Überblick zu sorgen.

Verteidigerin Caveira und Angreiferin Ash werden zudem mit einem neuen Elite Skin ausgestattet, Letzterer ist an die „Tomb Raider“-Spiele angelehnt.

LARA CROFT x ASH! 😲😲😲 pic.twitter.com/vW85cpLJqT — ESL Rainbow Six 🇨🇦 #SixInvitational 2020 (@ESLRainbowSix) February 16, 2020

Wie immer werden sämtliche neuen Inhalten allen Spielern von „Rainbow Six: Siege“ kostenlos zugänglich gemacht. Käufer des Year-5-Passes erhalten weiterhin einen siebentägigen Vorab-Zugang zu den neuen Operatoren, alle anderen können sie dann mit Ansehen oder R6-Credits kaufen. Der offizielle Startschuss für Operation Void Edge fällt im März 2020.