Rainbow Six: Siege - Neuer Operator Nøkk für Operation Phantom Sight angekündigt – Erstes Video

Nach dem gestrigen Teaser zur neuen Season des Taktik-Shooters „Rainbow Six: Siege“ folgen nun bereits erste Informationen zu einem der neuen Operator. Season 2 von Jahr 4 hört auf den Namen Operation Phantom Sight und bringt unter anderem die Angreiferin Nøkk mit sich.

In Year 4 Season 2 von Rainbow Six: Siege erwarten uns abermals zwei neue Operator, die Ubisoft bereits gestern in einem Teaserbild angekündigt hatte. Jetzt ließen die Verantwortlichen weitere Informationen zur nächsten Angreiferin folgen.

Nøkk agiert aus dem Schatten heraus

Die neue Angreiferin in „Rainbow Six: Siege“ hört auf den Namen Nøkk und ist Mitglied der dänischen Spezialeinheit Jægerkorpset, das ihren Feinden das Fürchten lehrt. Ein kurzes Ankündigungsvideo könnte bereits Informationen zu ihren Fähigkeiten liefern.

In der Videobeschreibung heißt es:

„Nøkk ist seit geraumer Weile ein Mysterium. Es gibt nur wenig, was andere außerhalb von Rainbow über sie wissen. Für eine versierte Undercover-Agentin, deren Arbeit meistens unbemerkt bleibt, ist es erstaunlich, wie sie an ihrem Kern festhält.“

Ähnlich wie Caveira könnte sich die Dame lautlos fortbewegen und in der Lage sein, sich wie Vigil vor feindlichen Kameras unsichtbar zu machen. Das macht die Angreiferin zur perfekten Wahl, um nervigen Roamern den Kampf anzusagen.

Unterstützt wird sie vermutlich von dem neuen Verteidiger Warden, der über eine besondere Brille verfügen könnte, die ihn vor Blendgranaten schützt und durch Rauch sehen lässt. Vermutlich präsentiert sich der Verteidiger ebenfalls schon bald in einem ersten Trailer.

Die vollständige Enthüllung von Operation Phantom Sight soll am 19. Mai 2019 im Rahmen der Pro League Finals in Mailand erfolgen. Kurz darauf sollte die neue Season von „Rainbow Six: Siege“ dann auch schon ihren Weg auf die Testserver finden.