Rainbow Six: Siege - Neuer Anime-Trailer zeigt Nighthaven-Collection für weitere Operatoren

Im Taktik-Shooter „Rainbow Six: Siege“ gibt es ab sofort neue kosmetische Items, die sich an die Outfits der neuen Operatoren anlehnen. Die entsprechenden Packs sind noch bis Anfang Januar zu haben.

Jüngst sind die neuen Operatoren Kali und Wamai in Rainbow Six: Siege integriert worden und nun steht ihre Ausrüstung weiteren Operatoren zur Verfügung. Die speziellen Outfits, die dem Militärunternehmen Nighthaven entspringen, stehen jetzt bereit.

Rainbow Six: Siege Ubisoft hat Operation Shifting Tides offiziell enthüllt

Neue kosmetische Items aus Shifting Tides

Die sogenannte „NIGHTHAVEN R&D Collection“ kann nun von Alibi, Fuze, IQ, Jackal, Mute und Rook getragen werden. Dazu gibt es jeweils drei Objekte, was wiederum 18 neue Anpassungsobjekte bedeutet, die in kaltem Blau, Schwarz und Grau gehalten sind. Alle Teile birgen zudem das Nighthaven-Logo.

Falls ihr euch diese neue Collection in Rainbow Six Siege sichern möchtet, solltet ihr es euch in den nächsten zwei Wochen überlegen. Sie steht nämlich ab sofort zum Kauf bereit, jedoch nur bis zum 6. Janaur 2020. Dann verschwindet sie wieder aus dem Shop.

Um ein entsprechendes Pack zu erhalten, müsst ihr 300 R6-Credits oder 12.500 Ansehen investieren. Jeder erhält aber erst einmal ein kostenloses Pack bei der Anmeldung. Hier seht ihr den zugehörigen Trailer, der wie ein Anime daherkommt:

Spielt ihr noch Rainbow Six: Siege? Und was haltet ihr von solchen kosmetischen Items? Lasst es uns gerne unterhalb der Zeilen wissen!