Rainbow Six: Siege - Netflix-Crossover: Haus des Geldes-Event jetzt live!

Heiß her geht es im aktuellen Crossover-Event von „Rainbow Six: Siege“ und „Haus des Geldes“. Das Spiel erhält einen zeitbegrenzten Geisel-Modus und kosmetische Items aus der Serie.

Ubisoft und Netflix haben eine Kooperation für Rainbow Six: Siege an den Start gebracht. Ein spezielles Event, das Teile der Erfolgsserie Haus des Geldes („Money Heist“) ins Spiel integriert, ist jetzt live und wurde nach dem Start sogar direkt verlängert.

Rainbow Six: Siege und Haus des Geldes

Ihr müsst in dem Event eine Geiselnahme unter Kontrolle bringen und ebenso in eine Bank einbrechen, um lukrative Beute zu entwenden. Ganz originalgetreu wie in der Serie eben. Die Entwickler haben entsprechende Belohnungen für die Spieler vorbereitet, um den Event das nötige Etwas zu verpassen.

„Das „Haus des Geldes“-Event ist ein klassisches Geisel-Match. Angreifer und Verteidiger müssen um eine Geisel kämpfen, die die aus der Serie bekannte kultige Maske und den roten Overall trägt.“

Im Detail könnt ihr also in die roten Jumpsuits schlüpfen, die einige womöglich schon aus der Serie kennen. Dazu kommen die Masken, die einen sofort an die Serie erinnern. Mehr zum Event könnt ihr hier im nachfolgenden Trailer einsehen:

Ubisoft schreibt bezüglich der kosmetischen Items des Crossover-Events:

„Das Hibana-Heist-Paket enthält die „Roter Overall“-Uniform, die Ermutigt-Kopfbedeckung, den Tokio-Talisman und das „Königliche Prägeanstalt“-Waffen-Design für das TYPE-89. Das Vigil-Komplizen-Paket enthält die „Roter Overall“-Uniform, die Namenlos-Kopfbedeckung, den „Der Surrealist“-Talisman und das „Frisches Papier“-Waffen-Design für die K1A.“

Das Crossover-Event wird bis zum 25. November 2019 andauern. Wenn ihr die kosmetischen Items freischalten möchtet, solltet ihr euch also am kommenden Wochenende einloggen. Falls ihr das nicht schafft, ist das aber auch nicht schlimm. Denn Ubisoft hat bereits bestätigt, dass die kosmetischen Items von Hibana und Vigil, die ihr im Store kaufen könnt, mindestens ein Jahr dort verweilen.

Die spannische Serie „Haus des Geldes“, die seit 2017 auf Netflix zum Ansehen bereitsteht, ist derweil bereits mit der 3. Staffel auf Netflix vertreten.