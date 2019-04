Rainbow Six: Siege - Leaks verraten Einzelheiten zu Burnt Horizon Season 2 und 3

Operation Burnt Horizon zu „Rainbow Six: Siege“ geht mit Season 2 bald in die zweite Runde und durch Teaser von Ubisoft ist schon Einiges darüber bekannt. Dank Leaks, von bereits bekannten Quellen, können wir jetzt bereits einen ersten Blick auf die Namen und Fähigkeiten der neuen Season 2-Operator sowie auf Season 3 werfen.

Der bekannte Satz „Und täglich grüßt das Murmeltier“, passt gut zu den regelmäßigen Spekulationen und Leaks rund um die kommenden Seasons zu Rainbow Six: Siege. Auch dieses Mal haben besonders aufmerksame Spieler interessante Details entdeckt. Sei es bei der von Ubisoft veröffentlichten Roadmap für Year 4 oder in einem kurzen Film über Thatcher und Dokkaebi, der im Februar 2019 erschien.

Durch die Roadmap, die beim Six Invitational 2019 vorgestellt wurde, wissen wir, dass uns in Season 2 eine Dänin als Angreifer und ein männlicher Verteidiger aus dem U.S. Geheimdienst erwarten. Meist ist das vorerst alles, was wir erfahren, doch durch den veröffentlichten Teaser wurde uns zudem der neue Six Harry vorgestellt. Die Wand hinter ihm, bestückt mit Informationen, wurde von Fans penibel analysiert und bringt ein wenig mehr Licht ins Dunkel.

Glaubwürdige Leaks und von Fans analysierte Details

Es ist noch nichts offiziell bestätigt, doch wir beziehen uns auf Posts von einem Fan namens Kormora, der bereits die Fähigkeiten von Gridlock und Mozzie in der Vergangenheit wahrheitsgemäß verraten hatte. Achtung, mögliche Spoiler!

„Die dänische Angreiferin trägt den Namen Nökk, während der Geheimdienst-Verteidiger Warden genannt wird. Hier ist eine vage Beschreibung zu ihnen: Warden sieht genau so aus wie man sich jemanden vom Geheimdienst vorstellt, komplett mit Anzug und Krawatte. Nökk sieht extrem niedlich aus und wird wahrscheinlich die neue Favoritin“, schreibt Kormora auf ResetEra.

„Die dänische Angreiferin ist unsichtbar für Kameras und kann sich sehr leise bewegen, ähnlich wie Cav. Der Geheimdienst-Verteidiger hat ein besonderes Sehvermögen, das Blitze und Rauch umgeht“, fährt Kormora fort.

Bei dem Sehvermögen von Warden könnte es sich um ein Gadget wie eine Art taktische Brille oder ein spezielles Nachtsichgerät handeln. Näheres dazu werden wir erfahren, wenn Season 2 verfügbar ist.

Fans entdeckten aber weitere Hinweise auf die Fähigkeiten von Nökk. Diese soll eine Expertin für verdeckte Aufklärungs- und Stealth-Taktiken sein und sich ihrer Umgebung anpassen können. Ihr Gadget scheint eine Art Annäherungsalarm zu sein, der an jeder Oberfläche haften soll. Hier möchte sich Ubisoft anscheinend darauf konzentrieren, den Angreifern bessere Werkzeuge gegen das Roaming der Verteidiger zu bieten.

Leak zu Season 3

Auch hier ist nichts bestätigt, doch in einem weiteren Post auf ResetEra bezieht sich Kormora auf Season 3. Hier geht der User auf die Verteidiger ein und verrät, auf was man achten sollte.

„Die Verteidiger in Season 3 haben jetzt einen guten Grund dazu die Luken auf ihrem Stockwerk zu verstärken, hehe“, so Kormora.

Fans spekulieren nun, ob ein Operator eventuell eine Leiter zur Verfügung haben wird, Haken oder sogar Pfeile an Seilen wie in Tomb Raider.

Habt ihr weitere Ideen? Würde es euch gefallen, wenn sich die Leaks als wahr herausstellen oder würdet ihr euch andere Fähigkeiten wünschen? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb in die Kommentare.