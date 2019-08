Rainbow Six: Siege - Das können die neuen Operator Amaru und Goyo

Im Rahmen des Six Major Raleigh Invitiational für „Rainbow Six Siege“, veröffentlichte Ubisoft erstes Gameplay zu den neuen Operatoren Amaru und Goyo. Diese zwei Operatoren bringen ganz neue Möglichkeiten mit sich und könnten Verteidigern und Angreifern das Leben deutlich schwerer machen.

Das Six Major Raleigh Invitiational ist ein Rainbow: Six Siege-Turnier, bei dem 16 Teams der Pro-Liga gegeneinander antreten, um sich für das Finale zu qualifizieren. Im Rahmen des Turniers stellte Ubisoft erstmals Gameplay und damit die neuen Operatoren Amaru und Goyo vor.

Diese bringen neuen Schwung in das Spiel und zwingen beide Parteien, Verteidiger und Angreifer, dazu, sich neue Strategien auszudenken. Es gilt die Runden so gut wie möglich zu überstehen und auf der eigenen Seite so wenig Verluste wie möglich zu machen.

Das kann Amaru

Amaru ist eine Angreiferin und mit einem Greifhaken bewaffnet. Dieser ermöglicht es ihr, Fenster zu durchbrechen, die man mit dem Standard-Greifhaken nicht erreichen kann. Doch nicht nur das, auch Luken sind vor ihr nicht sicher. Mit ihrem Haken ist es ihr möglich, diese zu durchbrechen und sie damit zu erklimmen.

Damit sie nicht zu gefährlich ist, hat ihr Haken insgesamt vier Aufladungen und eine Abklingzeit. Am besten soll sie sich zum Aufklären und Flankieren eignen. Aus Hinterhalten zu entkommen, fällt ihr allerdings schwerer.

Das kann Goyo

Goyo ist ein Verteidiger, der zwar nur einen einzelnen tragbaren Schild platzieren kann, dieser hat es aber in sich. Der Schild ist mit einer Vulkan-Ladung bestückt, befestigt an einer Sprengfalle. Diese fügt jedem in unmittelbarer Nähe schweren Schaden zu.

Normalerweise ist so ein Schild keine große Hürde, Operator springen meist ohne Bedenken drüber oder zerstörten diese ohne große Schwierigkeiten. Die einzige Erschwernis stellte bisher die Willkommens-Matte von Frost dar. Nun heißt es allerdings aufpassen, denn ein Angriff löst nur noch früher seine tödliche Vulkan-Falle aus.